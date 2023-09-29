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В Бишкеке разыскивается пропавший мужчина с деменцией

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- Назгуль Абдыразакова
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Разыскивается Рахматов Мален Токтоналыевич, который ушёл из дома 25 сентября и не вернулся. Мужчина страдает деменцией. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 25 сентября в милицию обратился гражданин Р.Б. с просьбой оказать содействие в поиске его брата.Пропавший 1963 года рождения.

Приметы:

рост 170-175 см, худощавого телосложения, имеется залысина.

Был одет по сезону: джинсы и серо-бежевого цвета кофта.

Лиц обладающих какой-либо информацией о местонахождении мужчины милиция просит сообщить по номерам 0 (700) 100-058, 0(550) 111 195, 0(700) 650 035 или 102.


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URL: https://www.vb.kg/432569
Теги:
Октябрьский район, розыск, Бишкек, пропавшие без вести
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