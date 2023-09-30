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Афганистан договорился о строительстве железной дороги с Узбекистаном и ОАЭ

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- Светлана Лаптева
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Управлении железных дорог Афганистана договорилось о строительстве и развитии железнодорожной сети с делегациями Узбекистана и ОАЭ.

Встреча проходила в международном аэропорту Кабула, где делегации из Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов провели переговоры с руководителями министерств горнодобывающей промышленности и нефти, транспорта и гражданской авиации, а также афганских железных дорог.

Что касается развития железнодорожной сети, то уже в ближайшее время ожидается прибытие технической делегации от ОАЭ. Основная цель техгрупп от Узбекистана и ОАЭ – анализ текущего состояния железнодорожных путей и сообщений с последующей выработкой гибких механизмов целевого содействия Управлению железных дорог Афганистана .

Помимо строительства и развития национальной железнодорожной сети Афганистана, обсуждались вопросы добычи полезных ископаемых, транспортировки, транзита и соединения Южной и Центральной Азии.

В то же время ряд экономических экспертов отмечают, что сотрудничество стран региона в строительстве и развитии афганской железной дороги может привести к экономическому росту в стране и укрепить торговые отношения Афганистана с другими странами. В частности, Шейкер Якуби, эксперт по экономическим вопросам сообщил, что "создание железнодорожных линий является одним из ключевых вопросов в обсуждении усиления транзита. Афганистан в настоящее время слаб с точки зрения внутреннего потенциала и возможностей. По этой причине серьезное и решительное сотрудничество стран может соединить нас железнодорожными линиями и создать специальные коммерческие рынки для коммерческих товаров".

Обсуждение строительства и развития национальной железнодорожной сети Афганистана ведется, пока Афганистан передает товары в другие страны по четырем железным дорогам Хайратан-Мазари-Шариф, Акине-Андхой, Турганди-Герат и Хавф-Герат.

Источник: uzmetronom.agency


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URL: https://www.vb.kg/432570
Теги:
Афганистан, железная дорога, Узбекистан
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