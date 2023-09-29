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ГКНБ при получении взятки задержан государственный нотариус

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ГКНБ КР выявлен и пресечен механизм по получению незаконных доходов, организованный в целях личного обогащения государственным нотариусом Ж.М.Ж. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе следствия установлено, что Ж.М.Ж., вступив в предварительный сговор с гражданкой КР Дж.А.А. создала условия, при которых у граждан запрашивались дополнительные справочные и иные документы для совершения нотариальных действий, исполнение которых затягивалось под различными предлогами.

Так, 29 сентября 2023 года указанные лица в целях реализации своих преступных замыслов, затянули процесс выдачи свидетельства о наследстве по завещанию гражданину и вымогали у него 10 тысяч сомов. В тот же день Ж.М.Ж. и Дж.А.А. задержаны с поличным при получении вымогаемых денежных средств.

В соответствии со статьей 96 Уголовно-правового кодекса КР Ж.М.Ж. и Дж.А.А. задержаны и водворены в ИВС ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению иных фактов и других потерпевших граждан от деятельности указанных лиц.

ГКНБ КР отмечает, что действия нотариусов не должны выходить за пределы процедур, установленных профильными нормативными правовыми актами, и запрашивать дополнительные документы.


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URL: https://www.vb.kg/432574
Теги:
ГКНБ, задержание, нотариус, взятка
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