ГКНБ при получении взятки задержан государственный нотариус

ГКНБ КР выявлен и пресечен механизм по получению незаконных доходов, организованный в целях личного обогащения государственным нотариусом Ж.М.Ж. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе следствия установлено, что Ж.М.Ж., вступив в предварительный сговор с гражданкой КР Дж.А.А. создала условия, при которых у граждан запрашивались дополнительные справочные и иные документы для совершения нотариальных действий, исполнение которых затягивалось под различными предлогами.

Так, 29 сентября 2023 года указанные лица в целях реализации своих преступных замыслов, затянули процесс выдачи свидетельства о наследстве по завещанию гражданину и вымогали у него 10 тысяч сомов. В тот же день Ж.М.Ж. и Дж.А.А. задержаны с поличным при получении вымогаемых денежных средств.

В соответствии со статьей 96 Уголовно-правового кодекса КР Ж.М.Ж. и Дж.А.А. задержаны и водворены в ИВС ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению иных фактов и других потерпевших граждан от деятельности указанных лиц.

ГКНБ КР отмечает, что действия нотариусов не должны выходить за пределы процедур, установленных профильными нормативными правовыми актами, и запрашивать дополнительные документы.