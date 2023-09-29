Какой регион Турции выбрать для отдыха?

Гостеприимная солнечная Турция пользуется большой популярностью у туристов, благодаря высокому уровню сервиса, комфортабельным отелям, теплому красивому морю, выгодным ценам и интересным достопримечательностям. В Турции много курортных городов, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества.

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Курорты Средиземноморья

Самые популярные курорты на Средиземноморском побережье порадуют вас лазурной водой, красивыми пляжами и уникальными достопримечательностями. Те, кто хотят повеселиться или сходить на шоппинг, тоже останутся довольны.

Кемер

В Кемере вас ждет мягкий климат и очень теплое море, которое в знойные дни прогревается до 30°С. Пляжный отдых можно сочетать с осмотром достопримечательностей: старинных архитектурных памяток, цветного каньона Гейнюк, величественных Таврских гор, удивительной бухты, в которой вода светится ночью, и прочих интересных мест.

Курортный город окружают живописные горы и сосновые леса, что позволяет наслаждаться не только морем, но и природой, покорением гор, прогулками по лесу, экскурсиями к природным памяткам.

В Кемере есть песочные и галечные пляжи. Отдых на данном курорте можно рекомендовать всем, независимо от возраста и семейного положения.

Анталия

Еще один универсальный курорт, куда приезжают самые разные туристы. Для детей здесь есть аквапарки и зоопарки, для любителей шоппинг-туров - множество бутиков, базарчиков и ТЦ.

На данном курорте можно выделить три основных района: Лара - идеальное место для семейного отдыха, центральная часть Анталии - для тех, кто едет на шоппинг, Кунду - для веселых молодежных компаний.

Белек

В сорока километрах от курорта Анталия расположен еще один курортный центр - Белек, который считается одним из самых дорогостоящий в Турции. Девяносто процентов отелей располагаются на первой линии моря, имеют собственные поля для гольфа и рестораны с пятью звездами.

Местные пляжи - из чистейшего мелкого песка, а вокруг растут хвойные леса (сосны, кедры, эвкалипты). Прекрасный курорт для семейного отдыха или медового месяца, подойдет для тех, кому нравится и по карману элитный отдых.

Сиде

В этом курортном городе комфортные отели и ухоженные пляжи соседствуют с античной архитектурой и уникальными историческими достопримечательностями. Рядом находится древний город Манавгат, который называют музеем под открытым небом.

В Сиде понравится влюбленным парам, семьям с детьми, а также любителям познавательных экскурсий.

Курорты Эгейского побережья

Курорты на Эгейском побережье предлагают комфортабельные отели и обслуживание по высшему классу. Здесь царит мягкий сухой климат, а морской бриз добавляет прохлады. Летом вода в море прогревается до 25°С.

Бодрум

Курортный город приглашает всех, кто любит развлекаться - ездить на экскурсии, посещать шоу и дискотеки. Здесь находится огромный диско-клуб "Галикарнас", который входит в пятерку самых больших танцполов в Европе. Кроме того, дискотеки проводятся в бухтах Гюмбет и Битез.

Для тех, кто предпочитает спокойный расслабленный отдых, больше подойдет соседний городок Тургутрейс, расположенный в паре километров от Бодрума. Вы можете жить в тишине и спокойствии, а время от времени вырываться на дискотеку. Бодрум оптимально подходит для молодежи и всех туристов, которые едут в компании или парами, но без детей.

Мармарис

Данный курорт называют одним из самых красивых во всей Турции. Он находится на полуострове, разделяющем Средиземное море с Эгейским, в окружении живописных скалистых бухт, зеленых холмов и соснового леса.

В городе можно найти только большие отели на 4-6 этажей с ресторанами, дискотеками и ночными шоу-программами. Если вам хочется чего-то более спокойного, можно поселиться рядом с Мармарисом в отеле поменьше, предусматривающем все необходимое для семейного отдыха с детьми.

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