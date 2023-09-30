Военный союз с Россией - краеугольный камень безопасности Кыргызстана

Ситуация в сфере безопасности в Центральной Азии характеризуется различными вызовами, включая региональную нестабильность и транснациональные угрозы. В этом контексте Кыргызстан - страна, расположенная в самом сердце региона, с момента обретения независимости последовательно полагалась на военный союз с Россией в качестве краеугольного камня своей стратегии безопасности. И это партнерство дало свои плоды, укрепив обороноспособность республики и внеся вклад в региональную стабильность.

После обретения суверенитета Кыргызстан столкнулся с многочисленными вызовами безопасности. Пограничные споры, этническая напряженность и вполне отчетливая перспектива развития радикального экстремизма - вот лишь некоторые из угроз, которые периодически возникают перед страной.

Признавая необходимость в сильном стратегическом партнере в области безопасности, республика вступила в военный союз с Россией. Оправданный и логичный выбор как с точки зрения совместной истории, так и с точки зрения здравого смысла. В результате альянс, который сформировался благодаря двусторонним соглашениям, а также членству Кыргызстана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сыграл важную роль в защите национальных интересов Кыргызстана.

В частности, сегодня ОДКБ остается главным фактором стабильности на пространстве СНГ, гарантия поддержания мира и порядка на постсоветском пространстве. Помимо защиты от вооруженной агрессии, военный блок противостоит террористическим угрозам, наркотрафику и экспорту "цветных революций", что особенно актуально для Кыргызстана с учетом событий его новейшей истории.

Одним из наиболее ощутимых аспектов существования этого альянса является присутствие российской военной базы в Кыргызстане, расположенной в городе Кант. Эта база служит важнейшим элементом оборонного аппарата Кыргызстана, способствуя его безопасности.

Присутствие российских войск действует как сдерживающий фактор против внешней агрессии, гарантируя, что на любые потенциальные угрозы будет дан решительный ответ. Российская военная база активно участвует в антитеррористических усилиях, помогая Кыргызстану бороться с экстремистскими группировками, действующими в регионе, особенно в нестабильной Ферганской долине. Во времена кризиса, такого как этнические столкновения на юге Кыргызстана в 2010 году, российские войска сыграли решающую роль в стабилизации ситуации и предотвращении дальнейшей эскалации.

Нужно отметить, что Россия постоянно работает над усилением авиабазы в Канте. Так в 2020 году она была усилена беспилотниками и средствами противовоздушной обороны. В настоящее время достигнута договоренность о прикрытии дальних рубежей Кыргызстана зенитными ракетными комплексами С-300. Ближнюю зону безопасности обеспечит ЗРПК "Панцирь-С1".

Также Россия обучает офицерский состав для армии республики, поставляет военную технику. Российские военнослужащие проводят обучение и оказывают помощь своим кыргызским коллегам, повышая возможности вооруженных сил Кыргызстана и правоохранительных органов.

"Мы располагаем авиационной базой в Канте, которая обеспечивает нашу защиту с воздуха. Кроме того, у наших пограничников, Кыргызстана и России, также есть совместная специальная группа, которая занимается охраной границ. А недавно мы подписали соглашение о сотрудничестве в области объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО), и наши офицеры обучаются в военных учебных заведениях России. Россия оказывает нам существенную поддержку, предоставляя технику и обучение. Трудно переоценить вклад нашего союзничества в обеспечение безопасности нашей страны", - говорит военный правозащитник, полковник в отставке Анвар Сартаев.

Действительно, в августе 2022 года между Кыргызстаном и Россией был подписан исторический документ согласно которому наши страны создадут региональную систему ПВО для эффективного прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз с южного направления. Это решение отражает технологическую трансформацию и "перенастройку" всей Объединенной системы ПВО СНГ.

Пока проект находится в стадии реализации. Однако уже известно подробности работы региональной объединенной системы ПВО. Она останется частью ПВО ОДКБ, однако позволит без бюрократии, за считанные минуты отреагировать на угрозы с южного стратегического направления. Для размещения подразделений на время действия соглашения Кыргызстан передаст России на безвозмездной основе земельный участок площадью 5 гектаров.

К слову, буквально на днях у наших стран появилась дополнительная возможность укрепить связи в сфере обороны. В пятницу, 29 сентября, в Туле собрались главы делегаций оборонных ведомств из восьми стран, входящих в СНГ. Там они побывали в "Конструкторском бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова", где посмотрели боевую технику, которая участвует в спецоперации: многоцелевой ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" на колесном шасси "Тайфун-К", БМП-2М с боевым отделением "Бережок", ЗРПК "Панцирь-С1", комплекс средств автоматизированного управления огнём артиллерийских подразделений "Малахит" и образцы стрелково-гранатометного вооружения.

В ходе встречи министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что странам содружества необходимо иметь хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы, готовые адекватно реагировать на вызовы и угроз. И предложил гостям искать новые направления и способы взаимодействия.

Нужно отметить, что военный союз с Россией не только обеспечивает безопасность Кыргызстана, но и способствует региональной стабильности. Через ОДКБ Кыргызстан сотрудничает с соседними странами, включая Казахстан, Таджикистан и Армению, для решения общих вызовов безопасности. Это сотрудничество способствует дипломатическому диалогу, предотвращению конфликтов и коллективному реагированию на возникающие угрозы.

Кроме того, это сотрудничество наших стран помогает смягчить потенциальные источники напряженности в регионе. Он формирует основу для решения сложных вопросов, таких как пограничные споры и управление водными ресурсами, способствуя мирным отношениям со своими соседями.

Для нашей республики военный союз с РФ выгоден по целому ряду причин. Республика должна стремиться расширять свои партнерские отношения в области безопасности и укреплять свой собственный оборонный потенциал. Такой подход позволит стране, помимо прочего, играть более активную роль в формировании динамики региональной безопасности.

В то же время Кыргызстан сталкивается с постоянными вызовами безопасности, включая политическую нестабильность, коррупцию и риск радикализации. Для дальнейшего укрепления своей безопасности Кыргызстан должен решать эти внутренние проблемы и эффективно сделать это он сможет только в рамках крепкого альянса с Россией.