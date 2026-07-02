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Кыргызстан примет матчи квалификации женской Лиги чемпионов АФК-2026/27

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстан станет хозяином квалификационного этапа женской Лиги чемпионов АФК сезона-2026/27. Об этом сообщила Кыргызская футбольная ассоциация.

Страну в главном клубном турнире Азии среди женщин представит "Илбирс", ставший чемпионом Кыргызстана в 2025 году. Бишкекская команда начнет выступление с квалификационного раунда.

Матчи стартового этапа пройдут с 17 по 23 августа. Всего в квалификации примут участие 24 клуба, однако лишь шесть команд получат путевки в групповой этап турнира.

Для Кыргызстана это будет второе участие в женской Лиге чемпионов АФК. В дебютном сезоне-2025/26 страну представлял Азиягол-СИ, который не смог преодолеть квалификационный этап.

Жеребьевка квалификации состоится 2 июля, по ее итогам определятся группы и соперники участников.

Проведение матчей квалификационного раунда в Кыргызстане станет важным событием для отечественного женского футбола, поскольку впервые страна примет игры женской Лиги чемпионов АФК на своей территории.


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URL: https://www.vb.kg/459818
Теги:
спорт, Кыргызстан
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