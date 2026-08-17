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Ферран Торрес официально стал игроком ПСЖ

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- Самуэль Деди Ирие
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"Пари Сен-Жермен" официально объявил о переходе Феррана Торреса из "Барселоны". Французский клуб подписал 26-летнего форварда сборной Испании на пять лет - контракт рассчитан до 2031 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила около €50 млн, хотя клубы официальные финансовые детали сделки не раскрыли.

В Париже Торрес будет выступать под 9-м номером. Для ПСЖ этот трансфер стал важным усилением атаки после ухода Гонсалу Рамуша в "Милан". Главный тренер парижан Луис Энрике хорошо знаком с испанцем по совместной работе в национальной сборной и рассчитывает на его универсальность - Торрес способен действовать как на позиции центрального нападающего, так и на флангах.

Переход состоялся после сильного сезона Торреса в составе "Барселоны". В кампании-2025/26 испанец провел 49 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Всего за каталонский клуб он выступал с 2022 года после перехода из "Манчестер Сити".

Особенно ярким для Торреса стал чемпионат мира-2026. В финальном матче против Аргентины испанский форвард забил победный мяч в дополнительное время, принеся своей сборной победу и титул чемпионов мира. Именно этот гол сделал Торреса одним из главных героев испанской команды.

Сам футболист положительно отреагировал на переход, назвав трансфер началом нового этапа карьеры. В ПСЖ он рассчитывает бороться за новые трофеи и помочь команде сохранить статус одного из ведущих клубов Европы.

Таким образом, ПСЖ получил действующего чемпиона мира и универсального атакующего игрока, а Торрес получил возможность продолжить карьеру под руководством тренера, который хорошо знает его сильные стороны.


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URL: https://www.vb.kg/460892
Теги:
Франция, футбол
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