"Окна Овертона" кыргызской демократии

"За пятьдесят лет народ меняется", - гласит одна кыргызская пословица. С момента развала СССР прошло чуть более 30. Посмотрим, насколько Запад преуспел в своих намерениях изменить менталитет и образ жизни населения Кыргызстана. И зачем это кыргызстанцам необходимо.

Начнем с того, что кыргызы были кочевниками, как и многие народы на нашей планете. Переход к оседлой жизни состоялся после Великой Октябрьской социалистической революции. Население горного края достаточно легко восприняло идеи социализма, в основе которых была справедливость. Тем более, что сохранялись еще фундаментальные принципы – институт семьи, взаимовыручка и уважение к старшим. Тем более, что социальные лифты – возможность реализовать себя открывалась перед низшими классами тогдашнего общества, пишет Asia-today.news.

Развал СССР Киргизия встречала с одним из самых развитых машиностроительных комплексов в державе, с легкой и перерабатывающей видами промышленности, мощной энергетикой. Республика участвовала в освоении космоса. Это, уже не говоря про добычу полезных ископаемых. В стране было более двух тысяч фабрик и заводов. И всего около десятка-полутора действующих мечетей. Сегодня же эти показатели в обратной пропорции. Добавим сюда весьма высокий уровень образованности населения и здоровья населения, низкие показатели детской и материнской смертности. Также люди чаще создавали семьи, которые распадались в два-три раза меньше, чем сегодня. Люди меньше курили и потребляли горячительных напитков. В общем, трава зеленее была и небо чистым…

Сегодня от промышленности почти ничего не осталось, кроме швейных цехов и нескольких горнодобывающих предприятий. Население живет лишь скотоводством, перепродажей импорта и трудовой миграцией. Но главное и страшное, Запад стал ломать менталитет и сознание людей.

Термин "Демократия", как выяснилось, был не одномерным понятием. Внутри него было очень много других действий, которые выплывали на поверхность постепенно и отравляли наше общество. Для начала – обострение межнациональных отношений, первые семена и ростки русофобии, которые росли, несмотря на попытки властей замазать всё лозунгами типа "Кыргызстан – наш общий дом!".

Дерусифицация началась широким внедрением капитализма в производство. Поэтому различного рода программы TACIS и иже с ней были направлены на лишение и постепенное выдавливание славянского населения из республики. Что и было успешно сделано – заводов/фабрик почти нет, оборудование разграблено и продано, где на металл за границу, а что приобрели более рачительные страны. Например, Иран, приобретшего в начале 2000-х годов четыре станка с числовым программным управлением с одного из бишкекских заводов, который к рукам прибрал будущий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Причем их продали в 10 раз (!) дешевле, чем в свое время СССР покупал это оборудование у Японии. Зато миллион долларов упал в карман будущего главы государства, а тогда бизнесмена Алмазбека Шаршеновича.

Американцам было мало развести народ Кыргызстана по национальным углам. Так они еще разожгли подспудно тлевшие угли межклановой и межрегиональной борьбы. Через свои прикормленные СМИ они стали поднимать тему несправедливого представительства Юга в высших эшелонах власти республики. И все цветные революции и происходили на этой почве в том числе.

Сегодня в Кыргызстане большое количество разводов. Вопреки прежним стереотипам, мол, в Средней Азии браки крепкие, сегодня около 45 процентов семей распадаются буквально за год-полтора. Возраст брачующихся становится старше, детей – меньше. Виной всему – экономическая ситуация и различного рода пропаганда от сидящих на грантах Запада неправительственных организаций и Минздрава.

Да еще и начались игры в "окна Овертона" в сфере здравоохранения. Что особенно выразилось во время пандемии 2020 года. Коронабесие выпустило на свет очень много демонов от медицины. Тотальная вакцинация, доказательная медицина и т.п. Международные доноры уже подсадили часть наркоманов республики на свои синтетические наркотики в рамках "героинозаместительной терапии". В первую очередь на метадон. В итоге имеем следующее. На конец 2020 года в наркологических учреждениях республики состояло на учете 8,5 тысячи лиц, страдающих от наркотической зависимости, или 128 человек на 100 тыс. населения. Из общего числа состоящих на учете, около 6% пришлось на долю женщин. В указанном году около 61% наркопотребителей от числа лиц, состоящих на учете, использовали инъекционный способ потребления наркотиков, относящихся к группе опиатов, преимущественно, героин, а более 31% наблюдались по поводу зависимости от препаратов группы каннабиса (курение). Наркопотребление распространено во всех регионах республики, но наибольшее число лиц, потребляющих наркотики, зарегистрировано в городах Бишкек и Ош, и в Чуйской области.

В 2020 году зарегистрировано 1 110 преступлений и проступков, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Наибольшая доля из них пришлась на г.Бишкек (23,2%), Чуйскую (22,6%) и Джалал-Абадскую (16,3%) области.

И куда печальнее - Кыргызстан входит в семёрку стран с наиболее высокими темпами роста эпидемии ВИЧ в мире. Так, за 2003-2018 годы число случаев ВИЧ-инфекции в стране увеличилось в 19,9 раза. И если в 2021 году власти сообщали о 9,2 тысячи носителей, то в 2022 году - уже о 12 тысячах.

Распространению ВИЧ в стране способствовали недостаток профилактических мер, неосведомлённость населения и медицинских работников о факторах риска, а также большое число наркозависимых. Это привело к ряду вспышек ВИЧ в больницах на юге страны, в результате которых с 2005 по 2021 годы было инфицировано 403 ребёнка. Международные организации с Запада в своих ресурсах пишут, что несмотря на вышеуказанные обстоятельства, стереотипы препятствовали борьбе с ВИЧ в стране, и в 2023 году кыргызские депутаты распустили рабочую группу по вопросам ВИЧ, так как она якобы выступила против "традиционных ценностей". "Стереотипы, тем самым, продолжают мешать эффективной борьбе с ВИЧ в стране", - подчеркивается в выводах доноров.

Другое дело, что из-за активного вмешательства Запада идет либерализация законодательства в отношении распространения и хранения наркотиков, преступлений, совершаемых наркоманами. Также активно Запад продвигает идеи химической кастрации насильников. Эта химическая кастрация представляет собой ничто иное как обычный прием гормонов, который вскоре утратит свой эффект после прекращения его получения. И насильник "снова в строю". Зато можно на фоне активно раскручиваемых в прозападной прессе случаев педофилии или насилия в отношении женщин продвигать усиленно идеи защиты прав женщин, ювенальной юстиции и создавать рынки сбыта лекарственных препаратов. Конечно же, от своих фармакологических компаний.

То, что под ударами находятся именно женщины Кыргызстана – это не случайно. "Если испортить мужчину – это горе одной семьи. Если испортить женщину – это трагедия народа", - говорится в кыргызской пословице. Отсюда поощрения однополой любви, феминизма во всех его проявлениях и образ сильного прекрасного пола с идеологией "чайлд фри" - не рожать детей. Последнее входит в число предательства по шкале ценностей кыргызов и приравнивается к добровольному уничтожению своей нации. Поэтому в каждой области имеются по несколько десятков различного рода НПО/НКО, которые рьяно "борются за права женщин" и сексуальных меньшинств, за которые Запад щедро отсыпает гранты.

На деньги Вашингтона и Лондона в Кыргызстане все чаще появляются политические проекты, такие как партии "Легалайз" или "Демократ". Название первой, думается, говорит сама за себя – декриминализация использования и распространения легких форм наркотиков. А вторая – это уже попытка продвижения во власть выпускников и сотрудников прозападных структур, которые по их замыслу должны стать новыми управленцами республики. Которые будут равняться на все "мировые стандарты" в области ЛГБТ+, повсеместному распространению наркотиков, ранней половой жизни молодежи и уничтожению института семьи и брака.

Тем более, что в политическом отношении демократы всё больше сами становятся похожими на "кровавых диктаторов", против которых они ведут глобальную борьбу. В основе этого явления "корпоративная этика", которая подразумевает, что есть только две точки зрения - "наша и неправильная". Отсюда, всех инакомыслящих можно клеймить и уничтожать безжалостно. Что и видим сегодня в Европе, США и других странах "демократического Запада". Кстати, только в США ежегодно полиция убивает более 500 человек, не церемонясь и не разбираясь, представлял ли убитый собой угрозу или нет. Это только официальная статистика. Зато американские правозащитные организации со своим уставом активно лезут по всему свету. Первой цветной революции в Кыргызстане могло и не быть, если б первый президент Аскар Акаев не сдал силовиков под суд. В 2002 году при активном участии прозападных НПО случились беспорядки в Джалал-Абадской области. Людей вывели протестовать против ареста попавшегося на коррупции судьи Азимбека Бекназарова – он незаконно отпустил обвиняемого в изнасиловании. Во время столкновений с милицией, толпа стала кидать камни. В ответ раздались выстрелы, что предусмотрено законом, когда идет организованное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Это привело к гибели пятерых и ранению трех десятков людей. Запад немедленно устроил невиданное доселе давление на Акаева и тот сдал милиционеров на растерзание правозащитников. В ответ милиция не стала напрягаться в марте 2005 года, что привело к изгнанию Акаева из Кыргызстана и установлению проамериканского режима Курманбека Бакиева. С тех пор, силовики республики не горят особым желанием бороться за текущий правящий режим. Как итог – три переворота.

В итоге можно сказать, что Запад сеет анархию в Кыргызстане. Государственные институты власти слабеют и вряд держат ситуацию в республике под своим контролем полностью. Потому как под требованиями полной прозрачности происходит беспардонное вмешательство во внутренние дела государства. Запад с легкостью печатает свои деньги на различного рода реформы, прекрасно зная, что немалая их часть будет разворована чиновниками. Зато появляется поводом для управления этим истеблишментом и прогибать его вопреки интересам нации и государства.

Далее, количество страдающих различными заболеваниями также растет, институт семьи под угрозой существования. Как и существования самой нации, которую раскалывают по всем направлениям и стараются уменьшить ее шансы на существование уже в обозримом будущем.