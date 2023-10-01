В ближайшее время на улицах Бишкека будут установлены светофоры

В рамках мер по улучшению безопасности дорожного движения и защите пешеходов, согласно заключению УПСМ по ГУВД г.Бишкек, а также в ответ на поступившие заявки, 20 апреля 2023 года был сформирован титульный список строек, включающий в себя 28 объектов данного назначения. Об этом сообщает бишкекский муниципалитет.
По его данным, новые светофорные объекты будут установлены на перекрестках:
ул. Тоголок Молдо - ул. Саадаева
ул. Байтик Баатыра – ул.Скрябина
ул. Байтик Баатыра – ул. Джантошева
ул. Джунусалиева - ул.Айни
ул. П. Лумумбы - ул. Волкова
ул. Ч. Валиханова – ул. Исакеева
ул. Юнусалиева- ул. Койбагарова
ул. Юнусалиева - Джантошева
ул. Масалиева - ул. Бакаева
ул. Фрунзе – ул. Торокул Айтматова
ул. Токомбаева, напротив парка "Асанбай" (пешеходный)
ул. Ю.Фучика, городская больница №1 (пешеходный)
ул. Өмүр – ул. Алыкулова
ул. Токтогула – ул. Калык Акиева
ул. Садыбакасова - ул. Жайыл Баатыра
ул. Л. Толстого - ул. 7 Апреля (Путепроводная)
ул. Л. Толстой – ул. Ибраимова (Путепроводная)
ул. Ауэзова – ул. Кырман
пр. Чуй – ул. Торокул Айтматова
ул. Фатьянова –ул. Кулатова
ул. Б.Баатыра, напротив парка Дайыра Асанова (пешеходный)
ул. Пр. Зимы, ж/м Ак-Босого возле новой СОШ №101. (пешеходный)
Окончательное определение подрядчика планируется после вскрытия, которое запланировано на конец октября текущего года.
Напомним, ранее был проведен тендер на строительство светофорных объектов на следующих пересечениях:
ул. Медерова – ул. Матросова
ул. Каралаева – ул. Нуркамал.
На данный момент ожидается подписание договоров с подрядной организацией.
Кроме того, объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации для трех светофорных объектов, расположенных по следующим адресам:
ул. Абая – ул. Горького
Пр. Чынгыз Айтматова 93/1 – Ул. Безымянная (Океева)
ул. Токтогула – ул. Раззакова