В ближайшее время на улицах Бишкека будут установлены светофоры

В рамках мер по улучшению безопасности дорожного движения и защите пешеходов, согласно заключению УПСМ по ГУВД г.Бишкек, а также в ответ на поступившие заявки, 20 апреля 2023 года был сформирован титульный список строек, включающий в себя 28 объектов данного назначения. Об этом сообщает бишкекский муниципалитет.

По его данным, новые светофорные объекты будут установлены на перекрестках:

ул. Тоголок Молдо - ул. Саадаева

ул. Байтик Баатыра – ул.Скрябина

ул. Байтик Баатыра – ул. Джантошева

ул. Джунусалиева - ул.Айни

ул. П. Лумумбы - ул. Волкова

ул. Ч. Валиханова – ул. Исакеева

ул. Юнусалиева- ул. Койбагарова

ул. Юнусалиева - Джантошева

ул. Масалиева - ул. Бакаева

ул. Фрунзе – ул. Торокул Айтматова

ул. Токомбаева, напротив парка "Асанбай" (пешеходный)

ул. Ю.Фучика, городская больница №1 (пешеходный)

ул. Өмүр – ул. Алыкулова

ул. Токтогула – ул. Калык Акиева

ул. Садыбакасова - ул. Жайыл Баатыра

ул. Л. Толстого - ул. 7 Апреля (Путепроводная)

ул. Л. Толстой – ул. Ибраимова (Путепроводная)

ул. Ауэзова – ул. Кырман

пр. Чуй – ул. Торокул Айтматова

ул. Фатьянова –ул. Кулатова

ул. Б.Баатыра, напротив парка Дайыра Асанова (пешеходный)

ул. Пр. Зимы, ж/м Ак-Босого возле новой СОШ №101. (пешеходный)

Окончательное определение подрядчика планируется после вскрытия, которое запланировано на конец октября текущего года.

Напомним, ранее был проведен тендер на строительство светофорных объектов на следующих пересечениях:

ул. Медерова – ул. Матросова

ул. Каралаева – ул. Нуркамал.

На данный момент ожидается подписание договоров с подрядной организацией.

Кроме того, объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации для трех светофорных объектов, расположенных по следующим адресам:

ул. Абая – ул. Горького

Пр. Чынгыз Айтматова 93/1 – Ул. Безымянная (Океева)

ул. Токтогула – ул. Раззакова