В Бишкеке функционирует инсинератор для утилизации текстильных отходов

Журналисты ознакомились с работой аппарата по сжиганию текстильных отходов, который функционирует в Бишкекском санитарном полигоне. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По ее данным, в ходе ознакомления начальник участка Бишкекского санитарного полигона г. Бишкек Арзыкулов Алмаз рассказал о работе данного аппарата. Он доставлен из Российской Федерации для уничтожения текстильных отходов.

Производительная мощность за один час сжигает 1 тонну текстиля. Аппарат работает пока на не на полную мощность. Со временем может уничтожать до 80 тонн отхода. В будущем планируется закуп еще нескольких таких аппаратов.

Данная работа проводится в рамках, работы межведомственной комиссии по улучшению атмосферного воздуха в г. Бишкек и Чуйской области.