Погода
$ 88.62 - 88.76
€ 93.02 - 94.02

В Бишкеке функционирует инсинератор для утилизации текстильных отходов

288  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Журналисты ознакомились с работой аппарата по сжиганию текстильных отходов, который функционирует в Бишкекском санитарном полигоне. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По ее данным, в ходе ознакомления начальник участка Бишкекского санитарного полигона г. Бишкек Арзыкулов Алмаз рассказал о работе данного аппарата. Он доставлен из Российской Федерации для уничтожения текстильных отходов.

Производительная мощность за один час сжигает 1 тонну текстиля. Аппарат работает пока на не на полную мощность. Со временем может уничтожать до 80 тонн отхода. В будущем планируется закуп еще нескольких таких аппаратов.

Данная работа проводится в рамках, работы межведомственной комиссии по улучшению атмосферного воздуха в г. Бишкек и Чуйской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432595
Теги:
Минприродресурсов, мусор, экология, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  