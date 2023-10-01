3 октября в некоторых районах Бишкека отключат воду

3 октября 2023 года будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности с 9:00 часов до 21:00 часов. О этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, район отключения ограниченный улицами: ул. Куренкеева, ул. Абдрахманова, ул. Элебесова, ул. Бельская, река Ала-Арча, пр. Жибек Жолу, ул. М. Гвардии, БЧК, ул. Саадаева.

В том числе: ж/м "Красный Строитель", ж/м "Ак - Тилек", ж/м "Кольмо", ж/м "Алтын Бешик", ж/м "Салам Алик"

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе: "Северный" и на городских водопроводных сетях.

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.