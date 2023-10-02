Помогут снять стресс прогулки по осеним паркам. Гороскоп с 2 по 8 октября

Первая октябрьская неделя потребует осмотрительности. Разбрасываясь словами в начале недели можно создать неприятности в деловом и личном общении. Зависть может подталкивать к неосмотрительным поступкам, создавая интриги. Столкнувшись с недопониманием как деловых, так и близких людей, ищите иные пути для реализации планов. Преобразования пойдут на пользу, хотя и придётся пошевелить мозгами, дабы придумать что-то новое. Луна убывает в течение всей недели, а потому обратите внимание на здоровье, достаточно отдыхайте. Переутомление может стать причиной заболеваний. Помогут снять стресс прогулки по осеним паркам, а также свидания.

Овен - направьте свою энергию на преобразования в карьере. Предстоит многое менять в работе, а возможно и саму работу для достижения более высокой планки. Погрязнув в спорах, интригах, часами выслушивая слухи, вы запутаетесь в происходящем, испортите отношения с влиятельными людьми и допустите немало ошибок, Справившись с потоком негатива, вы преуспеете в делах и устроите романтические встречи, наслаждаясь осенью.

Телец - некоторые знакомые и сослуживцы сделают всё, чтобы испортить вам настроение, застопорить задуманные дела. Зачастую критика окажется незаслуженной. Не сдавайтесь, столкнувшись с обесцениванием. Продолжайте претворять в жизнь свои планы. Общение с людьми издалека приободрит и позволит совершить существенный шаг вперёд. Возможны значимые поездки. Поддержка домочадцев и близких людей поможет справиться с сомнениями.

Близнецы - замечания руководства и влиятельных людей зачастую окажутся несправедливыми, но сейчас не время выяснять отношения. Аргументы в свою защиту могут ещё больше усложнить ситуацию. В документах возможны ошибки. Будьте внимательны при их оформлении. Займетесь решением финансовых вопросов. Вы сумеете отыскать дополнительные ресурсы, создать новые источники доходов. Покупки и всевозможные сделки также окажутся полезными.

Рак - в потоке противоречивых сообщений легко будет запутаться и обмануться. Будьте осторожнее с комментариями и не спешите верить на слово. Дальние поездки могут разочаровать, зато продуктивными будут поездки на небольшие расстояния. Изменения в планах окажутся полезными, а потому не стоит противиться поворотам событий. Результат деловых встреч будет отличаться от ожиданий, но в лучшую для вас сторону. Порадуют дополнительные доходы и удачные покупки,

Лев - столкнувшись с финансовыми затруднениями, вы рискуете ещё больше опустошить свою казну, участвуя в инвестиционных проектах, вложениях в надежде заполучить лёгкие доходы. От кредитов и одалживания денег также стоит воздержаться. Найдите ресурсы для роста доходов за счёт дополнительной работы, либо освоению нового направления. Путь этот может оказаться не лёгким, но зато вы сможете выбраться из трясины финансовых сложностей. Приятными новостями поделятся близкие люди. Возможно вам предстоит встречать дорогих сердцу гостей, либо вам предстоит направиться в поездку.

Дева - злопыхательство одних и необязательность других будут выбивать из колеи, разрушать достигнутые договорённости. Пытаясь добиться от них выполнения обещанного, вы можете увязнуть в череде ничего не решающих спорах и конфликтах. Выбрав иной путь, вы сумеете без чьей-либо поддержки найти решение проблем, осуществить свои планы и достичь значимых результатов, как в делах и учёбе, так и творчестве. Избавив себя от споров и склок, вы ещё и выкроите время для отдыха, восполнения сил и здоровья. Любящий вас человек окажет моральную поддержку и сделает приятный сюрприз.

Весы - не переборщите, взваливая на свои плечи дополнительную работу. Пытаясь успеть везде, вы рискуете своим здоровьем, Из последних сил выполняя работу, от которой можно было отказаться в самом начале, вы можете столкнуться с критикой результатов ваших трудов. Для смены работы, или увольнения, время неподходящее. Наберитесь терпения для преодоления такого периода, и обратите внимание на здоровье. За советами и поддержкой стоит обратится к домочадцам. Они помогут разобраться в ситуации и определиться с целями.

Скорпион - споры, даже вокруг простых вопросов, могут затянуться надолго, а потому воздержитесь от обсуждения важных тем, особенно касающихся совместной работы и проектов. Каждый будет тянуть одеяло на себя, обижаясь на справедливую критику и пытаясь раздуть скандал. Всё это станет сигналом для пересмотра своего окружения, поиска новых путей развития. Расставшись с теми, кто ищет только повод для споров, вы обретёте новых друзей и деловых партнёров, готов к развитию. Продуктивно сломаться деловые поездки, а выезды на природу, прогулки и свидания вдохнут романтическую нотку в осенние дни.

Стрелец - с оформлением могут возникать пробуксовки, а в работе возникать преграды, в основном из-за руководства, влиятельных людей. Споры могу усложнить ситуацию, а потому лучше воздержаться от словесных перепалок с людьми, от которых зависит принятие важного решения. Поразмыслив над ситуацией, вы найдёте способ решения проблемы, избрав другую стратегию. Без лишних слов, вы сумеете одержать победу, увеличив доходы и поучив заветные документы.Разрядят обстановку сообщения и встречи с друзьями, непродолжительный вояж и свидания.

Козерог - в общении могут вспомниться давние обиды, затронутся неловкие темы, что воссоздаст новую стену непонимания. Постарайтесь не втянуться в опасные беседы в которые вас так активно будут втягивать коварные собеседники. Сломайте стереотипы, предложите свои темы для разговора, варианты досуга, либо новые проекты, интересные вам. Проявив инициативу, вы измените круг общения, что пойдёт не только делам, но и личным отношениям. Ещё есть шанс решить финансовые вопросы, о также совершить давно откладываемые покупки,

Водолей - возникающие финансовые затруднения сложно будет решить привычными способами. Особенно не желательно одалживать деньги или брать кредиты. Легко доставшиеся деньги могут не пойти на решение финансовых затруднений, а разойдутся на непонятные цели. Повремените и с покупками в кредит. Необходимость в деньгах побудит искать иные варианты пополнения казны, и вы сумеете найти новые источники доходов. По инициативе друзей и любимого человека вы окажетесь на увлекательном мероприятии, либо проведёте время в загородной поездке, что наполнит вас позитивной энергией.

Рыбы - недопонимание с домочадцами и некоторыми деловыми партнёрами может раздражать, вызывая обиды, желание отомстить. Ревность, мнительность, зависть создадут нездоровую атмосферу в отношениях. Смените тему общения, а ещё лучше займитесь чем-то новым. Вороша прежнее, вряд ли удастся достичь чего-то значимого. Делая первое шаги в новом обучении, новых проектах и даже новом досуге, вы сможете энергию застоя превратить в энергию движения. Порадуют дополнительные финансовые поступления.

Астролог Андрей Рязанцев