Данияр Сыдыков: Китай искренен в своей поддержке нашей страны

"Инициатива "Один пояс – один путь" - очень амбициозный проект, который, как показало время, действительно направлен на укрепление экономических связей Китая и других стран Азии", - заявил на научном форуме "Интегрирующая роль инициативы "Один пояс - один путь" в условиях противоречий современного мира" экс-заведующий отделом внешней политики Администрации президента КР Данияр Сыдыков.

"Если говорить об интегрирующей роли этой инициативы, то это практически возрождение Великого Шелкового пути, который в течение многих веков влиял не только на распространение торговли, культуры, наук, но и на развитие дипломатических отношений.

Сегодня Кыргызстан участвует в инициативе, сотрудничая в области энергетики, транспорта и торговли. Я считаю, что нашим существенным преимуществом является наше географическое положение. Поэтому Кыргызстану надо максимально использовать данный потенциал", - добавил он.

По словам Данияра Сыдыкова, за время нашего сотрудничества было реализовано несколько проектов. Это - строительство ЛЭП "Датка-Кемин",модернизация и реконструкция ТЭЦ г,Бишкек , модернизация автомагистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан, реконструкция 200 километров дорог в Бишкеке, ремонт сельской ирригационной системы, строительство автодороги Бишкек-Балыкчы-Торугарт, больницы в Оше, альтернативной дороги Балыкчы -Джалал-Абад, производится реконструкция автодороги Бишкек-Кара-Балта и так далее. По мнению Сыдыкова, Китай в своей поддержке Кыргызстану искренен и никогда взамен ничего не требует.

"Кыргызстан по своему географическому расположению играет роль транзитной страны между Китаем и Россией. Поэтому строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан является важным стратегическим решением, благодаря этому проекту для нас действительно открываются новые возможности. Следует также отметить, что инициатива "Один пояс – один путь" вызывает у некоторых сторон опасения относительно возможного господства Китая и потенциального долгового груза для стран ЦА. В настоящее время привычная для нас картина мира во многом изменилась. Сегодня уже сложно говорить, что все придерживаются главных принципов справедливой концепции устройства мира.

Не так давно на саммите G20 было объявлено о запуске нового экономического коридора "Индия - Ближний Восток - Европа" (IMEC). Это первая инициатива по сотрудничеству в сфере связи и транспорта с участием Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, ЕС, Франции, Италии, Германии и США. Сегодня уже некоторые эксперты говорят, что это ключевая инициатива США для противостояния Китаю в создании современного Шелкового пути. Сегодня же было озвучено, что в ближайшее время пройдет юбилейный форум в Китае, посвященный 10-летию инициативы "Один пояс – один путь". В этой связи мне хотелось бы сказать, как сама инициатива, так и предстоящий саммит должны стать мостом между различными сторонами, обеспечивая сферу диалога и сотрудничества. Одним из конкретных решений могли бы стать – скорейшая практическая реализация Сианьской декларации и ввод в эксплуатацию железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Все возможности для этого созданы", - сказал Данияр Сыдыков.

Источник: silunews.kg