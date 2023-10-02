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В Бишкеке заработало экотакси (схема, цена)

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке заработало экотакси. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, 1 октября начала работу новая служба Экотакси - Муниципальное Эко TAXI. Это экологически чистый и экономичный вид транспорта, работающий на электричестве.

На первом этапе запускается 10 электромобилей Муниципального Эко TAXI.

Схема маршрута:

от пересечения ул.Киевская / ул.Ю.Абдрахманова до 12-го микрорайона в час пик с 07:00-10:00 (дневной) и с 17:00-20:00 (вечерний) по выделенной желтой полосе.

Стоимость посадки 50 сом с человека.

ECO TAXI имеет возможность двигаться по выделенной полосе для экологического транспорта.

Такси оснащены современным электрооборудованием и GPS-навигацией, а водители прошли

специальное обучение. В ближайшее время можно наблюдать в онлайн режиме геолокацию каждого электромобиля на сайте.

Связаться с диспетчерской службой муниципального ECO TAXI можно по телефону +996 (706) 22 22 76 (WhatsApp,Telegram), CALL-центр

работает 24/7.

Преимущества Муниципального Эко ТАКСИ:

• Езда по выделенной желтой полосе

• Экологичность - отсутствие вредных выбросов в атмосферу

• Комфорт для пассажиров - тихий и плавный ход

• Экономичность - низкая стоимость поездки

• Безопасность - камеры видеонаблюдения в салоне

"Запуск Муниципального ECO TAXI- важный шаг в развитии экологически чистого транспорта в Бишкеке. Электромобили не наносят вред окружающей среде и здоровью горожан.

Проект по запуску эко-такси является частью инициативы мэрии Бишкека по развитию

экологически чистого транспорта в городе", - говорится в сообщении столичной мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/432610
Теги:
Бишкек, такси
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