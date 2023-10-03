Факты постоянно доказывают, что США в полном смысле слова являются "империей лжи". Об этом заявил официальный представитель МИД КНР, передают ИА "Синьхуа".

Представитель ведомства сделал это заявление, комментируя доклад Государственного департамента США, в котором утверждается, что Китай якобы выделяет миллиарды долларов на распространение дезинформации по всему миру.

По словам официального представителя, вышеуказанный доклад сам является дезинформацией, поскольку искажает факты и правду.

"Фактически именно США придумали использовать глобальное информационное пространство в качестве оружия", - отметил представитель китайского МИД, добавив, что соответствующее подразделение американского Госдепартамента, сфабриковавшее доклад, занимается пропагандой и внедрением под вывеской "глобального взаимодействия". Это и есть источник дезинформации и командный пункт "когнитивной войны", указал китайский дипломат.

Начиная с операции "Пересмешник", в рамках которой в эпоху холодной войны осуществлялся подкуп и манипулирование средствами массовой информации в пропагандистских целях, и заканчивая пробиркой с белым порошком и постановочными видео "Белых касок", которые использовались в качестве аргументов для развязывания агрессивных войн в Ираке и Сирии ранее в этом веке, а также чудовищной ложью, придуманной для очернения китайской политики в Синьцзяне, факты неоднократно доказывали, что США в полном смысле слова являются "империей лжи", акцентировал внимание официальный представитель. Даже некоторые американцы, в том числе сенатор Рэнд Пол, признали, что правительство США - это величайший распространитель дезинформации в мировой истории, добавил он.

"Кое-кто в США могут думать, что они способны одержать верх в информационной войне, если будут фабриковать достаточно лжи. Однако население мира не слепо", - отметил представитель МИД КНР.

Как бы Соединенные Штаты ни пытались навесить ярлык "распространителя дезинформации" на другие страны, все больше и больше людей в мире видят насквозь гнусные попытки США сшить "новое платье короля" из лжи и сохранить свою гегемонию за счет очернения других, подчеркнул дипломат.