В Бишкеке выступил музыкальный коллектив из Франции "l'Hallali"

После 300 концертов во Франции и франкоязычных странах музыкальный коллектив "l'Hallali" в Бишкеке представил свою шоу-программу "Ego le Cachalot", ориентированную на юных франкофонов. Мероприятие было организовано Французским Альянсом в Бишкеке и в нем присутствовал посол Франции в Кыргызстане Франсуа Делуаса.

Музыканты из города Ренн провели мастер-классы (музыкальные и по рисованию) для учеников столичной гимназии №6, а сам концерт состоялся в единственной в Кыргызстане франкоязычной гимназии №26. Музыканты исполняли свои песни перед своими юными зрителями с живостью и игровой манерой. Дети подпевали и танцевали вместе с группой. После концерта школьники с большим энтузиазмом делали фотографии с артистами и послом.

По словам фронтмена группы Дэвида Делаброса, музыкальный проект существует на протяжении 10 лет.

"Мы организовали множество концертов во Франции. В Кыргызстан мы прилетели не в полном составе нашей команды. Мы прилетели сюда с Тибо Дорэ, который играет на барабанах, Стефаном Бувье, который играет на бас-гитаре и кларнете, и Мариной Жоливе, занимающейся рисунками. Я играю на укулеле и гитаре. Некоторые зрители нашли тексты наших песен в интернете и подпевали нам", - сообщил нашему изданию Дэвид Делаброс