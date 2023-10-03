Турция нанесла авиаудары по курдским повстанцам после взрыва в Анкаре

Турция нанесла авиаудары по курдским повстанцам на севере Ирака через несколько часов после взрыва террориста-смертника в министерстве внутренних дел в Анкаре, сообщает Русская служба ВВС.

Как сообщили турецкие власти, поражены 20 объектов Рабочей партии Курдистана.

Министерство обороны Турции объявило, что удары были нанесены по пещерам, бункерам и складам оружия РПК.

В заявлении министерства говорится, что целью ударов была "нейтрализация РПК и других террористических элементов, предотвращение террористических вылазок из Северного Ирака, направленных против населения и правоохранительных органов Турции, и обеспечение безопасности границ".

Курдское информационное агентство Rudaw сообщило, что удар был нанесен по району горного хребта Кандиль на севере Ирака, близ границы с Ираном. Горы Кандиль, будучи труднодоступным районом, давно стали одной из баз РПК.

В воскресенье двое неизвестных устроили взрыв возле здания парламента и министерства внутренних дел в турецкой столице.

На своем вебсайте Рабочая партия Курдистана заявила, что взрыв был совершен связанной с нею группой "Бессмертный батальон", которая взяла на себя ответственность за теракты в Стамбуле в 2016 году.

Как сообщается, один из нападавших вышел из машины и бросил в здание министерства взрывчатку небольшой мощности, чтобы отвлечь охрану.

Второй нападавший открыл огонь по охранникам у ворот министерства, а затем взорвал бомбу, в результате чего погиб.

Тем временем первый нападавший вбежал на территорию министерства и был немедленно застрелен полицией.

Два офицера получили ранения. Один был ранен в грудь, другой получил ранения обеих ног и глаза.

"Во время перестрелки двое наших полицейских получили легкие ранения", - написал сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X (ранее Twitter).

"Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист", - добавил он.

Взрыв произошел всего за несколько часов до открытия парламента после летнего перерыва.

Высокопоставленный турецкий чиновник сообщил агентству Reuters, что нападавшие, убив водителя, угнали его автомобиль в городе Кайсери, который расположен в 260 км к юго-востоку от турецкой столицы.

По его словам, один из раненых офицеров полиции получил осколочные ранения.

В первых сообщениях СМИ о взрыве также говорилось о стрельбе, раздавшейся в этом районе. На место происшествия прибыли экстренные службы, а несколько близлежащих дорог были перекрыты полицией.

Полиция Анкары заявила, что в настоящий момент занимается обезвреживанием всех "подозрительных посылок", чтобы предотвратить возможность дальнейших взрывов.

В своей речи на первой после перерыва сессии парламента президент Турции Эрдоган назвал взрыв "последним всплеском терроризма".

"Подлые люди, нацелившиеся на мир и безопасность наших граждан, не достигли своей цели и никогда не достигнут ее", - заявил он.

Ожидается, что турецкий парламент в ближайшее время ратифицирует вступление Швеции в НАТО.

Ранее Анкара блокировала его, под тем предлогом, что Швеция дает убежище курдским боевикам.

Рабочая партия Курдистана (РПК) неоднократно совершала нападения по всей Турции. Она объявлена террористической организацией в самой Турции, а также в США и ЕС, хотя некоторые политики говорят, что в последнее время РПК отказалась от насильственных методов борьбы.

Власти Турции проводят политику жесткого подавления курдских националистов и неоднократно проводили военные операции против курдских баз внутри Турции, а также на территориях Сирии и Ирака.

Посольство США в Турции на своей страницы в сети X (бывший Twitter) выступило с резким осуждением теракта: "Мы решительно осуждаем террористическую атаку, совершенную этим утром против Турции, нашего союзника по НАТО. Мы выражаем соболезнования пострадавшим и желаем им скорейшего выздоровления. Мы солидарны с Турцией в ее борьбе с терроризмом".

С осуждением нападения и поддержкой Турции также выступили Пакистан, Саудовская Аравия и ЕС.