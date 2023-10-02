МИД Таджикистана прокомментировал встречу Ташиева и Ятимова

Министерство иностранных дел РТ прокомментировало информацию о встрече делегаций Кыргызстана во главе с Камчыбеком Ташиевым и Таджикистана во главе с Саймумином Ятимовым.

"2 октября 2023 года в городе Баткен Кыргызской Республики состоялось очередное Совместное заседание Правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской Государственной границы.

Делегацию Республики Таджикистан возглавил Председатель Государственного комитета национальной - безопасности С.С. Ятимов, делегацию Кыргызской Республики Заместитель председателя Кабинета Министров Председатель Государственного - комитета национальной безопасности К.К.Ташиев.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу делимитации таджикско-кыргызской государственной границы. Руководители делегаций Республики Таджикистан С.С. Ятимов и Кыргызской Республики К.К. Ташиев, выразив полное взаимопонимание о необходимости активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии таджикско-кыргызской государственной границы на оставшихся участках, дали соответствующие поручения рабочим группам.

Топографические рабочие группы и рабочие группы по правовым вопросам Правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской Государственной границы продолжат работу по описанию проектной линии таджикско-кыргызской государственной границы на оставшихся участках.

В ходе встречи была особо отмечена необходимость укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия между приграничными районами, а также продолжение активной работы сотрудничеству между приграничными областями и районами двух государств. По итогам Совместного заседания подписан протокол.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания", - говорится в сообщении ведомства.