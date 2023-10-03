"Да будет славен труд учителя". Интервью с директором школы-гимназии № 6

В сентябре дети вновь пошли в школу и в Авторском учебно-воспитательном комплексе школы-гимназии № 6 им. И.В. Панфилова начались прежние будни и заботы.

Администрация школы во главе с директором Усубакуновой Айгуль Ильясовной как и в прошлом году подвели итоги достигнутого в прошедшем учебном году. Школе есть чем гордиться! Школа, как и прежде, остается одной из самых передовых в стране.

Айгуль Ильясовна, как вы оцениваете прошедший учебный год, насколько он был успешным?

- Прошедший учебный год был интересным! Наполненным напряженной учебной работой и яркими школьными событиями. По результатам успеваемости и по качеству знаний в этом году наши показатели улучшились. Поэтому можно смело сказать, что ученики хорошо учатся и хорошо отдыхают, принимая активное участие в жизни школы, района, города и республики!

Труд учителя-нелегкий труд, но наши учителя очень стараются, правильно воспитывают и хорошо учат ребят. Педагоги АУВК ШГ №6 систематически следят за новинками методики, апробируют новые технологии экспериментируют с целью совершенствования учебно-воспитательного процесса и повышения качества знаний гимназистов.

Скажу одно: "Наш труд учителя - достоин восхищенья!"

То есть ваши дети стали лучше учиться?

Хорошо ли учатся наши дети? По-разному: кто-то очень хорошо, кто-то ленится, но в этом учебном году наша гимназия по-прежнему остается одним из инновационных образовательных учреждений города.

Ежегодно более 40 % наших ребят получают на ОРТ высокие баллы (более 180). Также они подтверждают уровень знаний на НЦТ, побеждают на олимпиадах по учебным предметам разного уровня: район, город, республика и в том числе международные, например, в Минске, России, Турции. В районном туре олимпиады школа заняла 10 призовых мест. В городском туре – 4 призовых мест. Мы с успехом прошли и республиканский тур олимпиады, где наш Исаматов Туран занял 1 место по английскому языку.

Ребята активно участвуют в международных олимпиадах, что дает им возможность поступить в зарубежные вузы, куда уже получено немало приглашений на учебу.

Всего 16 наших учеников приняли участие в международных олимпиадах, из которых 8 человек заняли 1-е место на олимпиаде в Турции и по 2 ученика заняли 2-е и 3-е места.

АУВК ШГ №6 входит в тройку лучших школ города Бишкека. Обучение ведется в соответствии с утвержденным планом реализации инновационных программ обучения, всестороннего культурно-эстетического и физического воспитания учащихся, реализует общеобразовательные учебные программы начального общего и основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями министерства образования, учитывая при этом склонности, развитие и способностями учащихся.

Как у вас обстоит дела с общественной жизнью школьников?

За учебный год проведено много интересных воспитательных мероприятий разного масштаба, будь то школьные, районные, городские или международные.

Огромное внимание уделяется развитию детей в кружках, секциях, школьных театрах. В школе есть система дополнительного образования, которая представлена 36 постоянно функционирующими кружками с большим охватом учащихся всех возрастов: три хореографических клуба "Шайыр", кукольный театр "Маугли", театр "Вдохновение", вокально-инструментальный ансамбль "Арноо", ансамбль комузистов, театры на русском, кыргызском, английском и французском языках. Кроме этого, в школе изучается корейский и китайский языки, что особенно интересно детям, которые видят свое будущее, связанное с этими странами. Также наши ученики принимают участие в различных проектах. Например, международный проект-конкурс в Москве "Моя родословная", в котором наши ученицы заняла 1-е и 2-е место, в международном проекте "Поезд памяти" наш ученик также занял 1-е место.

Победили гимназисты и в конкурсе "Я-гражданин Кыргызстана!", аналогичные призы ребята заняли и в международных проектах: в конкурсе франкофонии в АУЦА, "Наследие победы", "Комната боевой славы", "Марш Артека", в экологическом проекте. Активно участвуем и в других конкурсных проектах. Например, наша гимназия заняла 1-е место за "лучшее оформление школы и территории к Новому 2023 году" и за "лучшее озеленение пришкольного участка". Работа по обучению, воспитанию и развитию гимназистов в школе ведется огромная. Если педагог заинтересован сам, то он сможет заинтересовать и своих ребят.

В школу пришло много молодых учителей, которые влили свежую струю в весь учебно-воспитательный процесс. Под их руководством на днях прошел танцевальный конкурс в хореографическом училище, где на отчетном концерте дети показали свое актерское мастерство. Кроме того, ведется военно-патриотическая работа и постоянная тема – историческое прошлое страны и тема Великой Отечественной войны.

Как у вас обстоит дела с новыми технологиями? Идет ли школа в ногу со временем?

Цифровизация прочно вошла в УВП. Конечно, школа-гимназия №6 идет в ногу со временем. Чтобы интегрировать учеников и учителей в современную образовательную инфраструктуру, повысить качество образования, мы приобрели многофункциональные устройства, комплекс с двумя компьютерными классами, мультимедиакабинет, интерактивные панели, ноутбуки, компьютеры, наушники и многое другое. На всех этажах провели вай-фай, в кабинетах есть интернет.

Есть у школы веб-сайт, где хранятся все локальные акты, вся необходимая информация для учащихся, учителей и родителей. Также выходят новости о жизни гимназии, объявления, подробная информация об учительских объединениях и обширная фотогалерея. Здесь же хранится электронная библиотека – учебники для всех классов по всем предмета Наши учителя очень "продвинуты" в цифровом направлении, все они прошли соответствующие курсы переподготовки и повышения квалификации. А имея хорошую цифровую базу, учителя имеют возможность разнообразить учебный процесс, используя новые формы занятий – видеоуроки, обучение через образовательные сайты и вебинары. Благодаря этому, наши выпускники все чаще выбирают профессию программиста и поступают в ведущие местные и зарубежные вузы.

Ваши пожелания учителям и ученикам в новом учебном году

У нас очень дружный, работоспособный, творческий коллектив! Педагоги и ребята летом отдохнули с новыми силами пришли в школу.

В нашей школе работают 113 учителей, которые являются профессионалами и приверженцами своего дела. С ними легко работать, т.к. наш педагогический коллектив - это большая, дружная, с большим потенциалом, многонациональная семья, которая откликается на все инновации, эксперименты, новинки!

Пускай же и этот учебный год пройдет плодотворно, оставляя за собой только светлые и добрые воспоминая. Пускай здоровье и трудности не подведут никого. Пускай в душе всегда живет радость и гордость за наших учеников, пускай родители гимназистов продолжают быть нашими друзьями и помощниками.

Наш труд оценивать так сложно,

Учителем не каждый сможет быть.

И без таланта просто невозможно,

Ученикам себя всю посвятить.

Пользуясь возможностью, хочу поздравить с наступающим днем пожилых людей и наших дорогих ветеранов школы: В.Г. Лыжника, Исабекову Л.К.,И.В. Карчину, Н. П. Цимфер,, Л.В. Павленко, Литвинову Л.А., Межовикову Т.М., Доскулову Н.К., Ханжальян Л.Г., Шамсутдинову Э.М., Микушину Н.М., Ларченко Н.Н., Баетову Т.К., которые посвятили детям десятки лет своей педагогической работы. Желаю всем моим коллегам здоровья, успехов, творчества, оставайтесь всегда для нам примером и подольше будьте в строю! А ученикам хочется пожелать целеустремленности, постоянного желания знать больше, стремиться к победам и далее прославлять свою школу!

Спасибо всем учителям нашей прекрасной страны за Ваш терпеливый, важный, сложный, благородный, нужный труд!