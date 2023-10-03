За 3 месяца участники лотереи ГНС отсканировали чеки на 7 млрд сомов

За 3 месяца участники лотереи Налоговой службы отсканировали кассовые чеки на 7 млрд сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в течение 3 месяцев, со старта второго этапа стимулирующей лотереи "Требуй чек – выиграй приз!", участники через приложение "Салык чек" отсканировали порядка 5,6 млн кассовых чеков на общую сумму более 7 млрд сомов.

За этот период более 45 тысяч человек присоединились к лотерее и на сегодня общее число участников превысило 283 тыс.

Участникам лотереи было присвоено более 6,3 млн ID-номеров для участия в розыгрышах.

Напомним, что следующий розыгрыш лотереи состоится с 25 по 30 декабря, где будут разыграны 10 квартир в Бишкеке, 11 электромобилей, 4 путевки за границу, 521 iPhone 14, 519 смартфонов, 158 ноутбуков и 21 фен марки Дайсон.

"Для участия в лотерее достаточно скачать приложение "Салык чек", зарегистрироваться и начать сканировать кассовые чеки, полученные при покупке товаров или услуг", - говорится в сообщении ГНС.