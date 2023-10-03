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Казахстан препятствует транзиту ГСМ в Кыргызстан

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Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана крайне обеспокоена сложившейся ситуацией, связанной с транзитом ГСМ по железной дороге через Казахстан.

"С 1 Сентября 2023 г. АО НК "Казахстан Темир Жолы", без официального уведомления участников перевозочного процесса, перестали согласовывать месячные планы перевозок, а также дополнительные планы перевозок транзитных грузов ГСМ по неизвестным нам причинам.

Отечественные компании нефтетрейдеры совместно ГП "НК "Кыргыз Темир Жолу" пытаются самостоятельно решить данную проблему, однако на сегодняшний день практически все заявленные планы на октябрь месяц отклонены со стороны "Казахстан Темир Жолы".

Текущая проблема с транзитом ГСМ по территории Казахстан может привести к дефициту ГСМ на топливном рынке Кыргызстан уже через 20 дней. В этой связи данный вопрос должен быть урегулирован на межправительственном уровне Кыргызской Республики и Республики Казахстан", - говорится в сообщении Ассоциации.


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URL: https://www.vb.kg/432632
Теги:
Кыргызстан, нефтепродукты
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