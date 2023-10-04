Британский Фонд "подкармливает" неправительственный сектор Кыргызстана

Кыргызстан и страны Центральной Азии стали в центре внимания стран Запада в том числе Британии с момента получения их независимости в 1991 году.

Продвижения собственных национальных интересов в Кыргызстане власти Британии осуществляют не только на уровне руководства стран, но во многом через неправительственный сектор.

Одна из специалистов занимающихся со странами бывшего СССР доктор Джейд МакГлинн в статье "Переосмысление стратегии Великобритании в Центральной Азии" особо подчеркивает важность региона для Великобритании и что "…необходимо думать более амбициозно – и более последовательно – о своих собственных возможностях и целях в Центральной Азии." (https://thediplomat.com/2021/03/rethinking-britains-central-asia-strategy/Rethinking Britain"s Central Asia Strategy). Далее продолжая мысль, она пишет:

"…Более того, с избранием Садыра Жапарова в январе 2021 года существует риск того, что самая сильная демократия региона, Кыргызстан, скатится к популистскому авторитаризму, который она свергла во время тюльпановой революции 2010 года. Принимая во внимание эти политические реалии, Великобритании следует проводить политику твердый, но более осторожный подход к торговому участию в регионе. Важно, чтобы Великобритания не бросалась сломя голову в торговые сделки, в спешке забывая о своих обязательствах по продвижению прав человека и защите демократии." (выделено автором)!

Интересно, что подразумевается под словом "обязательство" в случае, когда в этом году Великобритания выделило по согласованию с государственным органами Республики Кыргызстан квоту на 1500 мест гастарбайтерам из Кыргызстана для работы в сельской местности. Можно ли это понимать "как пряник вместо кнута", который мы уже получили от Британии, когда в апреле прибыл глава директората по санкциям МИД Великобритании Дэвид Рид для обсуждения санкций, введенных против России. Такое внезапное потепление вызывает удивление из-за каких соображений это делается, если в Великобританию попасть нашим гражданам доселе было невозможно даже по визам.

Великобритания достаточно давно, уже три десятилетия окучивает самую активную часть нашего общества через различные фонды. Поддерживает грантами разного рода НПО, которых у нас в стране насчитывается тоже порядка нескольких десятков тысяч. Среди них есть такие, которые уже много лет тесно сотрудничают с Великобританией и получают гранты на сотни тысячи фунтов стерлингов. К примеру, нижеприведенный фонд Sigrid Rausing Trust (SRT), поддерживает активно наши НПО во многих областях их деятельности.

Краткая справка об их деятельности, взятые из открытых источников сайта самого фонда приведены ниже:

(Url: https://www.ngo-monitor.org/funder/sigrid_rausing_trust/):

Активность

Sigrid Rausing Trust(SRT) - это "британский фонд по предоставлению грантов, основанный в 1995 году Сигрид Раусинг для поддержки прав человека во всем мире. С тех пор Траст выделил около 299 миллионов фунтов стерлингов правозащитным организациям по всему миру". (средства как бы пожертвования – но кто сможет проверить источники поступления средств фонда, например кто ни будь из Кыргызстана?!) Фонд заявляет: "Поскольку все политические партии или движения, а также все правительства могут нарушать права человека, мы просим, ​​чтобы приверженность наших грантополучателей правам человека выходила за рамки политической лояльности". (выделено мной и подчеркнуто, SRT будет нагло помогать тем лицам, которые нелояльны и оппозиционны к существующей власти в Кыргызстане?!) SRT поддерживает многочисленные НПО, активно участвующие в арабо-израильском конфликте, некоторые из которых участвуют в антиизраильских кампаниях по делегитимации и продвигают узкую политическую повестку дня, несовместимую с заявленными принципами.

Финансирование

В 2021 годуобщий доход составил 119,9 миллиона фунтов стерлингов; общие расходы составили 17,1 миллиона фунтов стерлингов. средства как бы пожертвования – но кто сможет проверить источники поступления средств фонда, например кто ни будь из Кыргызстана?!) Финансы SRT прозрачны: прошлые и нынешние получатели грантов четко перечислены, а также указаны такие подробности, как суммы и продолжительность проекта. SRT заявляет, что финансирует организации, а не проекты: "Большинство наших грантов имеют форму основных грантов, или, другими словами, грантов, которые не предназначены для конкретных проектов… Мы считаем, что организации более изобретательны и инновационны, если они способны следовать своим собственным идеям, а не проектам, реализуемым донорами". (выделено мной, потому что проекты(в конечном счёте они сами же их задают) поддерживаются только, если они подходят принципам Фонда! Они противоречат заявленным требованиям сознательно!) Одним из " руководящих принципов" SRT является "долгосрочные отношения с грантополучателями".

(Только неизвестно, оценивает ли SRT долгосрочных грантополучателей и как SRT реагирует на ложные заявления, предвзятость и политическую эксплуатацию прав человека получателями грантов.)

Как написали ранее действительно фонд действительно щедр на гранты местным НПО:

На сегодня вышеуказанные НПО получают от Фонда "SIGRID RAUSING TRUST более 4 миллионов фунтов стерлингов. Реально можно говорить, насколько наше гражданское общество(НПО) работает на те или иные интересы данного фонда, отправляя отчеты по проделанной работе. Однако мы не знаем какой результат их работы будет полезен собственно народу Кыргызстана! Несмотря на огромные вливания в НПО и бурную деятельность женских организаций для достижения гендерного равенства в политике, когда проводятся различные форумы, круглые столы, которые затем освещаются о проделанной деятельности через средства массмедиа. Они же продвигают законопроекты, причем некоторые законопроекты были приняты в Жогорку Кенешем, положение женщин не улучшилось ни во всех сферах, ни в социальной сфере ни в политической, как показывает результаты выборов всех уровней. Напрашивается вывод – эффективны ли данные НПО в защите прав женщин или других "маргинализированных" (это слово было взято из цели и миссии фонда Sigrid Rauzed Trust) слоев общества?! Это больше наталкивает на мысль, что проекты, которые работают вот уже 30 лет не изменили ситуацию в нашем обществе. НПО больше работают для выполнения определённых целей, о которых мы не узнаем, пока не будет прозрачна их деятельность.

Больше похоже, что специалисты фонда работают над полученными данными от местных НПО для использования в анализе и мониторинга состояния страны в текущий период и делается это постоянно. Не это ли истинные цели Британского фонда Sigrid Rauzed Trust, руководящие принципы которого обозначены в первую очередь:

Мы признаем ценность неограниченного финансирования.

Мы ищем хорошее и эффективное руководство.

Мы гибки и чутко реагируем на потребности и возможности.

Мы ценим ясность и краткость в приложениях и отчетах.

Мы стремимся установить долгосрочные отношения с грантополучателями.

Подтверждает версию, что фонд работает для национальных интересов Британии.

В результате, мы получаем активную часть общества, которая нелояльна к национальной политической системе Кыргызстана, но лояльна к стране грантодателя – Британии. Поэтому цели таких фондов в перспективе взращивать среди активистов членов НПО, которые станут в дальнейшем агентами влияния – инструментом мобилизации в случае политических кризисов в обществе. Вряд ли кто осмелится отрицать факты участия внешних сил, которые привели не единожды смене власти в Кыргызстане, названных "цветными революциями".

Ведь в НПО секторе как раз работают образованные люди, которые с помощью обрабатывания грантов от западных фондов влияют на все, начиная от государственной политики и кончая общественным мнением. Любой законченный проект, это мини исследование в определённой области и отражает реальную картину решаемой проблемы. И всегда они ориентируются на заложенные задачи своего проекта, которые исходят от грантодателя.

В последнее время усилилась риторика Э. Ногойбаевой, руководителя НПО "Полис Азия" из числа грантополучателей данного фонда. С 2022 года НПО "Полис Азия" получила огромный грант от фонда SRT в размере 180 000 фунтов стерлингов. Сейчас обозначила себя историком, а в одном из интервью сказала, что была ранее политологом, занялась пересмотром истории советского периода. На полученные гранты, как правило проводятся дискурсы и интервью на различных площадках, то есть средства гранта идут на создание общественного мнения и изменения общественного сознания. Якобы благими намерениями занимаясь провокаторской деятельностью, что порождает противоречивое мнения и рознь между определёнными слоями общества.

Или же те же ЛГБТ НПО, защищают права представителей секс меньшинств и просвещают население, создавая своеобразное "окно Овертона" чуждых нам ценностей. Куда же нашему обществу девать свои собственные ценности, как семья, преемственность поколений, традиционные отношения между полами? В общем подчёркивая, что фонд Британии Sigrid Rauzin Trust выдало скромному количеству НПО в соседних странах ЦА не такие же большие средства , делается вывод жесткого контроля властей на деятельность местных активистов НПО, нежели у кыргызстанского НПО сектора.

Одним из крупных получателей грантов фонда Sigrid Rauzin Trust является организация "Интерньюс" – независимая организация по развитию СМИ, базирующаяся в Лондоне текущий стартовый грант которой на август 2023 года составил 900 000 фунтов стерлингов. "Интерньюс" поддерживает независимые СМИ в 100 странах так указано в открытых данных ( https://internews.org/), они провели недавно нашумевший семинар-конференцию в течение трех дней в одних из дорогих отелей Алматы для журналистов постсоветских стран ЦА по тематике "деколонизации". При этому они обозначили журналистов ЦА, участникам, что надо учиться критическому мышлению как работать дезинформацией и пропагандой?

Нести демократические ценности и обсуждать историю с целью его искажения не это ли пропаганда?

Считаю, каждая независимая страна должна сама определять свои ценности, согласно собственной Конституции! Но не извне через НПО сектор! Можем ли мы продвигать свои традиционные ценности на Западе понятные нашему обществу? Скорее нет, и нам не дадут это сделать, потому что они неприемлемы для них.

На сегодня у нас действуют разные сети гражданских НПО, они опутали словно паутина всю страну- женские и гендерные сети, сети ЛГБТ, правозащитные сети и другие всевозможные по роду деятельности. Безответственно то, что наше общество не делает выводов и не понимает, что это и есть угроза в целом, враги бывают не только внешними, но и внутренними.

Многие НПО лидеры сейчас стали очень обеспеченными людьми, некоторые из них прошли в политику через свою НПО деятельность. Можем ли мы сказать, что они работают только во благо страны, и не являются агентами влияния, если они обязаны свои благополучием как раз иностранным грантодателям!

Тем более многие гранты рассчитаны на длительный период. За период работы над проектом они достаточно накапливают аналитический сбор данных в виде отчёта для его дальнейшего использования грантодателями. Многие представители НПО сектора активно выступают по многих проблемам обществ начиная государственно-управленческих процессов, социальных и других сфер жизнедеятельности в стране.

Не стоит вопрос НПО сектор нужен или нет, они уже за эти 30 лет заняли прочное место в нашем обществе. Но пришла пора крепко задуматься почему нас учат все, кроме нас самих. "Закон об иноагентах" так и завис из-за нерешительности властей, хотя он есть во многих странах, включая, США с 1938 г. и принято недавно в Российской Федерации.

Калдан Эрназарова

Источник: centrasia.institute