Погода
$ 88.55 - 88.76
€ 93.02 - 94.02

Садыр Жапаров подписал поправку в закон "О Конституционном суде"

251  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров подписал конституционный Закон Кыргызской Республики "О внесении изменения в конституционный Закон Кыргызской Республики "О Конституционном суде Кыргызской Республики", который был принят Жогорку Кенешем 28 сентября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, Конституционным Законом предоставляются полномочия Конституционному суду Кыргызской Республики по пересмотру своих решений по аналогии с Верховным судом Кыргызской Республики, предусматривается дополнить статьей 521, согласно которой решение Конституционного суда может быть пересмотрено им по представлению Президента Кыргызской Республики или по представлению председателя Конституционного суда в случаях, если:

– изменилась норма Конституции Кыргызской Республики, на основании которой было принято решение;

– открылись новые существенные для предмета обращения обстоятельства, неизвестные Конституционному суду Кыргызской Республики в момент вынесения решения;

– решение противоречит моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызской Республики.

О пересмотре ранее принятого акта Конституционный суд Кыргызской Республики принимает решение, которым изменяет или отменяет этот акт.

Порядок рассмотрения вопроса о пересмотре решения Конституционного суда определяется Регламентом Конституционного суда.

Данный конституционный Закон вступает в силу со дня официального опубликования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432639
Теги:
Садыр Жапаров, суд, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  