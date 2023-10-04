Садыр Жапаров подписал поправку в закон "О Конституционном суде"

Президент Садыр Жапаров подписал конституционный Закон Кыргызской Республики "О внесении изменения в конституционный Закон Кыргызской Республики "О Конституционном суде Кыргызской Республики", который был принят Жогорку Кенешем 28 сентября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, Конституционным Законом предоставляются полномочия Конституционному суду Кыргызской Республики по пересмотру своих решений по аналогии с Верховным судом Кыргызской Республики, предусматривается дополнить статьей 521, согласно которой решение Конституционного суда может быть пересмотрено им по представлению Президента Кыргызской Республики или по представлению председателя Конституционного суда в случаях, если:

– изменилась норма Конституции Кыргызской Республики, на основании которой было принято решение;

– открылись новые существенные для предмета обращения обстоятельства, неизвестные Конституционному суду Кыргызской Республики в момент вынесения решения;

– решение противоречит моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызской Республики.

О пересмотре ранее принятого акта Конституционный суд Кыргызской Республики принимает решение, которым изменяет или отменяет этот акт.

Порядок рассмотрения вопроса о пересмотре решения Конституционного суда определяется Регламентом Конституционного суда.

Данный конституционный Закон вступает в силу со дня официального опубликования.