Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков вышли в финал Азиатских игр

Члены сборной Кыргызстана Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков вышли в финал турнира по греко-римской борьбе на Азиатских играх в Китае.

Махмудов выступает в весовой категории до 77 кг и стартовал со стадии 1/4 финала. А Шаршенбеков – в весовой категории до 60 кг, он стартовал со стадии 1/8 финала.

Махмудов одолел спортсменов из Камбоджи и Казахстана, и вышел в финал, где будет бороться против Амина Кавиянинежада из Ирана.

Шаршенбеков победил представителей Таджикистана, Южной Кореи и Узбекистана. В финале он будет бороться против победителя пары Аята Сузуки (Япония) - Айдос Султангали (Казахстан).

Источник: Кабар