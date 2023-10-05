Рамзан Кадыров назначил свою старшую дочь вице-премьером Чечни

Рамзан Кадыров назначил свою старшую дочь на должность вице-премьера Чечни. До этого она руководила министерством культуры республики, передает СМИ.

Официально инициатором выдвижения старшей дочери на должность вице-премьера по социальным вопросам был не сам Рамзан Кадыров, а председатель парламента Чечни Муслим Хучиев. Отец Айши только одобрил это решение.

Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила существенный опыт работы, – написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Высшие посты в госсекторе старшая дочь Кадырова начала занимать с 21 года, когда отец ее назначил заместителем министра культуры Чечни. Всего через год она заняла кресло самого министра.

Айшат Кадырова имеет огромное количество госнаград, среди которых медаль ордена "За заслуги перед Отечеством".

Она также является владелицей магазинов эротического белья и интимных принадлежностей Lady A. и дома моды Firdaws.

Муж Айшат Висхан Мацуев в июле этого года стал вице-премьером правительства республики и министром сельского хозяйства.

Государственные посты в Чечне нередко занимают ближайшие родственники президента Рамзана Кадырова.

По подсчетам журналистов, в 2018 году из 158 крупных чеченских чиновников 30% - родственники главы республики. Сейчас этот показатель еще выше.

Напомним, в феврале 2023 года разгорелся скандал федерального уровня. Известный социолог Анна Очкина и политолог Юрий Самонкин обвинили Кадырова в "клановости" в госсекторе, а также в том, что он "нарушает закон за законом".

На это отреагировал сам Рамзан Кадыров, заявив - "кому доверяю, того и назначаю".