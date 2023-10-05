Бишкекские спортсменки завоевали призовые места в Казахстане

Воспитанницы специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Олимп" заняли призовые места в XIII Открытом республиканском турнире памяти мастера спорта СССР, ЗТР РК А. Шадиева по вольной и женской борьбе среди юношей и юниоров 2008-2010 г.р. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, соревнования проходили с 26 по 29 сентября 2023 года в селе Аксукент (Казахстан). В нем приняли участие более 200 спортсменов из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Первенство завоевали спортсменки Жанылай Мээрбекова в весовой категории до 36 кг, Жылдыз Нурбекова до 39 кг, Адинай Байискулова до 50 кг, Бактыгуль Жуманазарова до 54 кг и Наргиза Абдрашитова в весовой категории до 62 кг. Второе место у Арно Жумагуловой в весовой категории до 42 кг. Третье место заняли Гулмайрам Абдыкеримова до 54 кг и Айсанат Калмаматова в весовой категории до 62 кг.

Отметим, турнир проводился с целью популяризации и продвижения женской борьбы, выявление сильнейших спортсменов, укрепление дружеских связей, повышение спортивного мастерства спортсменов.