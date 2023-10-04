ГКНБ: Камчы Кольбаев при вооруженном сопротивлении был ликвидирован

При вооруженном сопротивлении сотрудникам ГКНБ был ликвидирован так называемый криминальный авторитет Камчы Асанбек (Камчыбек Кольбаев). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Органами национальной безопасности на постоянной основе ведется работа по борьбе с организованной преступностью и принятию мер по искоренению влияния криминалитета на различные сферы жизнедеятельности республики.

В рамках проводимой работы расследуются ряд уголовных дел в отношении активных членов организованных преступных групп и их лидеров по фактам незаконного завладения имуществом предпринимателей в особо крупном размере.

Также проводится доследственная проверка по заявлениям граждан в отношении Камчы Асанбека по факту его причастности к организации убийства лидера противоборствующей преступной группировки Чынгыза Джумагулова по кличке "Доо".

4 октября 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение Камчы Асанбека в ресторане "Блондер Паб" на улице Ибраимова, где последний игнорируя законные требования сотрудников ГКНБ, оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия.

В результате преступных действий Камчы Асанбека, посягавшего на жизнь и здоровье сотрудников ГКНБ с огнестрельным оружием, сотрудниками спецподразделения ГКНБ был открыт ответный огонь на поражение.

По данному факту ГКНБ возбуждено уголовное дело по ст.261 ч.1, ст.267 ч.2 и ст.37 и 122 ч.2 п.п.4,18 УК КР (создание организованной преступной группы, незаконный оборот оружия, покушение на убийство), проводятся неотложные следственные действия, врачами констатирована смерть Камчы Асанбека на месте от полученных пулевых ранений.

Жертв и пострадавших из числа сотрудников ГКНБ и гражданских лиц не имеется.

ГКНБ также будет дана юридическая оценка действиям всех причастных к данному факту представителей группировки К. Асанбека, дополнительная информация о результатах расследования будет предоставлена ГКНБ отдельно", - говорится в сообщении ГКНБ.