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В Бишкеке пройдет арт-фестиваль

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Сегодня в галерее "Дубового парка" в 16-00 состоится торжественное открытие арт-фестиваля АРТ ПРОСПЕКТ & ТРЭШ-5". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, в галерее будет выставлено более 20-и работ художников и 3-и экспозиции в самом Дубовом парке. В этом году в фестивале участвуют художники из Кыргызстана, Казахстана, России, США, Швейцарии, Нидерландов, Грузии, Чехии для совместной работы по проблеме загрязнения.

Гостям мероприятия предлагают принести свои термосы и кружки для того, чтобы бесплатно получить кофе или лимонад. Эта акция пройдет, как часть экспозиции художника Эрмека Жениша про загрязнение от одноразовой посуды.

6-го октября в 14:00 и 16:00 состоятся перформансы в рамках фестиваля на площади напротив кинотеатра "Ала-Тоо", а в 16:00 планируется публичная дискуссия "Искусство и экология" с участием художников и экологов в галерее "Дубового парка"

7-го октября с 13:00 в жилмассиве Алтын-Казык, расположенном возле мусорного полигона, состоится продолжение арт-фестиваля, включающего презентацию общественной площадки, сказку "Сверкающая гора" о жизни детей, живущих в зоне социально- экологического бедствия, социальной библиотеки, мастерской швейных отходов и музея мусора. Деятели искусства во всевозможных форматах транслируют важность правильного управления отходами. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке


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URL: https://www.vb.kg/432672
Теги:
искусство, экология, художник, Бишкек
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