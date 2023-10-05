Пока канадцы чествуют нацистов, в КР бережно хранят память о героях ВОВ

Поддержка нацизма Западом вышла на новый уровень: на заседании парламента Канады по поводу визита Владимира Зеленского депутаты дважды искупали в аплодисментах бывшего эсэсовца - 98-летнего Ярослава Хунка (Гунько). Спикер Энтони Рот представил Хунку "героем войны", сражавшимся в составе Первой Украинской дивизии.

После, конечно, разгорелся скандал. Если кто не знает, то Первая Украинская дивизия больше известна, как дивизия СС "Галичина" или 14-я дивизия Ваффен СС. Это добровольческое подразделение находилось под полным командованием нацистов и признано международным трибуналом ответственным за геноцид евреев, поляков и мирного населения бывших советских республик.

Таких "героев", как Хунка, немецкие фашисты использовали для выполнения самой грязной работы, когда сами не хотели марать руки кровью. В материалах ФСБ России задокументировано участие бойцов "Галичины" в массовых казнях и расстрелах - они вспарывали детям животы, загоняли под ногти иголки. В гестапо по отношению к арестованным украинскими националистами применялись зверские издевательства.

На чествование старого нациста в канадском парламенте отреагировали еврейские организации. Одна из известнейших, Центр Симона Визенталя, потребовала объяснений, осудила приглашение Хунка и заявила нельзя "допустить обеления истории". Возмущение ситуацией выразила Польша. Польский посол в Канаде тоже потребовал извинений.

Однако только после протестов еврейских общин по всему миру спикер палаты общин Энтони Рот вынужден был извиниться и уволиться. А вот премьер Канады Джастин Трюдо, который вместе с Ротом аплодировал украинскому нацисту времен Второй мировой войны, даже бровью не повел.

Трюдо заявил, что он сам и делегация главы украинского режима и власти Оттавы якобы не были в курсе приглашения Хунки в парламент Канады. Соврал, конечно, поскольку внучка Хунки – Тереза - на своей странице в соцсети опубликовала фото с подписью: "Дедо ждёт Трюдо и Зеленского в приемной".

Впрочем, извинения со стороны главы канадского правительства все же прозвучали… в адрес Зеленского, который во время депутатских оваций эсэсовцу, не просто хлопал, а победно вскинул кулак вверх. Что ж, вполне логичное поведение президента страны, в которой сегодня правят идеологические собратья Хунки, карателей "Галичины" и ОУН Степана Бандеры, несущих ответственность за уничтожение на Украине 1,5 млн евреев. Это, кстати, каждая четвертая жертва Холокоста.

На самом деле, вся эта история весьма закономерна. Неонацизм поднимает голову во всем мире благодаря целенаправленной политике коллективного Запада по его возрождению. Нацисты и их идеология стали одним из ключевых инструментов антироссийской политики.

Западники очень методично применяют этот инструмент. На Украине это было так: сначала запретили массовые акции в День Победы, а затем День Победы заменили на День памяти и примирения, в который почести воздавали тем, кто сотрудничал с нацистской Германией, особенно Степану Бандере. Как бы невероятно это ни было, но в итоге там День Победы стал праздником националистов, которые устраивали факельные шествия, нападали на ветеранов…

Сейчас процесс уничтожения памяти о Великой Победе и жертвы, которую принес во имя нее советский народ, продолжается. В Европе разрушают мемориалы советским воинам-освободителям. В Польше из 561 памятника воинам Красной Армии сейчас осталось меньше 100, а страны Балтии и Украина и вовсе уничтожают целые мемориальные комплексы. Регулярно оскверняются памятники и мемориалы советским воинам в Германии, Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии и Греции.

Попытки реабилитировать и героизировать выходцев из Кыргызстана, служивших в фашистских нацподразделениях, предпринимаются и в нашей стране. И происходит это, конечно же, не без поддержки Запада.

Так осенью 2019 года группа депутатов Жогорку Кенеша разработала законопроект о реабилитации репрессированных в 1918-1953 годах, в число которых вошли и кыргызстанцы, служившие в Туркестанском легионе. Идеологическую базу для появления этого законопроекта подготовили местные НПО – в частности, аналитический центр "Полис Азия", среди спонсоров которого фонд Сороса, а также NED - Национальный фонд поддержки демократии США. В итоге скандальный законопроект – из-за возмущения общественности – так и не был доведен до логического завершения. Однако это не значит, что сторонники Запада в республике, не попытаются протащить подобную законодательную инициативу снова.

Во всяком случае, почву под это готовят прямо сейчас. Оправдать действия примерно 6 тысяч "борцов за независимость", воевавших на стороне Третьего рейха пытаются кыргызские националисты. В соцсетях они создают дискуссионные площадки, где взамен "призмы, навязанной тоталитарным режимом" предлагается "взглянуть на Вторую мировую войну глазами тех, кто боролся с "красной чумой" по другую сторону баррикад".

На деле же, коллаборационисты, чью память хотят обелить отдельные наши соотечественники, боролись с Советами… на территории Европы. Взять, к примеру, 789-м батальон Туркестанского легиона, в котором были и выходцы из Кыргызстана. В общей сложности 11 тысяч карателей были отправлены в рамках нацистского Туркестанского легиона в различные части Европы, чтобы подавить партизанские движения и участвовать в операциях немецкого командования по тотальному уничтожению населения. 789-й батальон Туркестанского легиона после переформирования в Германии в 1944 году был отправлен в Грецию, где он сражался против партизан.

Еще большими зверствами отметились "туркестанские борцы с красной чумой" в Италии, где с конца 1943 года действовала так называемая тюркская 162-я пехотная дивизия вермахта под командованием генерал-майора фон Нидермайера, сформированная из легионеров Туркестанского, Азербайджанского и Грузинского легионов. В составе этой дивизии были 303-й Туркестанский пехотный полк и 236-й Туркестанский артиллерийский полк, укомплектованные немецким кадровым персоналом и легионерами-туркестанцами, среди которых были и выходцы из нашей страны

Военный правозащитник, полковник в отставке Анвар Сартаев считает, что пока в нашей стране реабилитировать нацизм не позволят, поскольку практически в каждой кыргызской семье есть история о прадеде или деде, вставшем в свое время на защиту мира от фашизма вместе с другими советскими людьми.

"Наши родители когда-то их победили. Но, как показывают последние события, уничтожили не всех фашистов. Теперь они и их потомки хотят отомстить. Однако нас воспитывали на подвигах наших дедов и отцов. У нас была единая идеология, которой мы остаемся верны, пока живы. Надеюсь и наши дети не допустят, чтобы нацизм возродился и смог пустить корни в нашей стране", - говорит Сартаев.

Он подчеркнул, что кыргызстанцы с огромным почтением и уважением относятся к своему наследию, частью которого является участие народа в ВОВ. И это неудивительно. На войну республика отправила каждого четвертого своего жителя - это около 400 тысяч человек. 150 тысяч кыргызстанцев проявили исключительное мужество и отвагу в боях, за что получили боевые награды. 74 стали Героями Советского союза, 21 воин награжден орденом Славы трех степеней. Еще более 130 тысяч человек так и не вернулись домой

Так что, Кыргызстан, как и Россия, бережно хранит память о предках, благодаря которым мир был избавлен от нацистско-фашистской чумы в середине ХХ века. Поэтому наши страны дают достойный отпор попыткам Запада фальсифицировать историю Второй мировой войны, вычеркнуть из нее имена настоящих победителей и стереть память о героическом подвиге народов СССР.