Россия - наш гарант продовольственной и энергетической безопасности

Ситуация с глобальной продовольственной безопасностью в мире ухудшается. Уже понятно, что человечество не справляется с целями ООН по ликвидации голода. На конец 2022 года количество голодающих и недоедающих на планете составило более 800 млн человек. Не радует и дальнейший прогноз аналитиков, которые предрекают продолжительный период высоких цен на продукты питания.

Вместе с тем, пугающие ожидания экспертов не относятся к Евразийскому региону. Все дело в том, что сельское хозяйство является ключевым элементом долгосрочной экономической специализации этой территории, и обладает уникальным в мировых масштабах потенциалом развития. На Евразийский регион приходится 10% земель сельскохозяйственного назначения в мире, а возможности наращивания урожайности оцениваются экспертами в 1,5-2 раза.

Сегодня регион способен прокормить 384 млн человек, при том что в Евразии по разным оценкам проживает 225,9 млн человек. То есть, помимо себя, мы могли бы обеспечить продовольствием полностью Германию и Великобританию, а также процентов 30 жителей Австралии.

Несмотря на достаточно высокий уровень самообеспеченности по большинству продуктов, который составляет 80–95%, между странами региона сохраняются существенные различия в отношении производства и потребления продовольствия. Так, к примеру, Кыргызстан из девяти направлений полностью обеспечивает себя только по двум - фрукты, ягоды и молочная продукция, еще по трем - куриными яйцами, овощами и картофелем на 90%-99%. В критической отметке в республике находится самообеспеченность растительными маслами (на 11%), зерном (на 62%) и сахаром (на 68%). К счастью, у основного партнера Кыргызстана - России эти продукты производятся в избытке. Поставка российских товаров на кыргызский рынок способны полностью удовлетворить наш внутренний спрос.

Таким образом торговля с Россией является для Кыргызстана ключом к продовольственной безопасности. За семь месяцев 2023 года республика импортировала 21,5 тысячи тонны подсолнечного масла. Из них 83,8% или более 17 тысяч тонн - это поставки из РФ. Аналогичная ситуация и с другими товарами, в которых остро нуждается наша страна. Основным поставщиком пшеницы в республику также выступает Россия, с января по июль она экспортировала в нашу страну 176,2 тысячи тонны пшеницы из 181,2 тысячи тонны общих поставок.

Всего импорт из России в Кыргызстан в рассматриваемом периоде оценен в размере $1,1 млрд, наш экспорт туда - в $422,9 млн. А удельный вес товарооборота между нашими странами в Евразийском экономическом союзе составляет 65,4%. Стоит отметить, что за последние 20 лет объем взаимной торговли стран ЕАЭС, Таджикистана и Узбекистана продовольственной продукцией увеличился в 8,5 раза до $15,4 млрд в 2021 году. В перспективе 2035 года объемы взаимной торговли продовольствием увеличатся дополнительно в 1,8 раза - до $27,1 млрд.

Расширение взаимной торговли будет содействовать обеспечению экономической и физической доступности продовольствия в Евразийском регионе. Это также важно, как и наличие самого товара на полках, ведь если мы не можем себе позволить его купить от этого мало толку. И здесь опять нас поддерживает Россия. Все дело в наших трудовых мигрантах, которые находятся на заработках в российских городах. Именно они обеспечивают покупательскую способность внутри страны. В 2022 году они перевели в КР - $2,8 млрд, что составляет более 90% всех денежных переводов в страну, а с начала этого года (за семь месяцев) они отправили более $1 млрд. Согласно исследованиям, проведенным в разные годы, почти треть всех домохозяйств страны живут на денежные переводы, а большая часть этих денег расходуется на покупку еды.

Помимо этого, Россия оказывает гуманитарную помощь нашей республике, поддерживая наиболее уязвимые слои населения. В августе этого года в Бишкеке при участии посольства России состоялась церемония передачи очередной партии российской гуманитарной продовольственной помощи. Она включала 1 тысячу 215 тонн витаминизированной пшеничной муки и более 180 тонн подсолнечного масла. Продукты распределяют среди более чем 26 тысяч человек из социально-уязвимых слоев населения в страны.

"Россия более 15 лет поставляет в нашу республику на гуманитарной безвозмездной основе муку. Кыргызстан, как известно, не обладает собственными ресурсами по пшенице, и РФ компенсирует наш дефицит достаточно крупными партиями, а также предоставляет нам растительное масло. Эта продукция идет для уязвимых малообеспеченных слоев населения. Делается это в рамках двусторонних договоренностей, которые есть между нашими странами. Кроме того, РФ работает и по проекту Всемирной продовольственной программы по улучшению школьного питания. Разработан план на пять лет. И согласно ему, Россия обеспечивает сегодня школьным питанием 220 тысяч учеников. На эти цели было выделено более $20 млн. Конечно, это стратегическая помощь, поскольку у нас все-таки страна не считается богатой и горячие обеды для школьников - весомый вклад в решение социально экономических проблем наших граждан. Еще важно сказать, что Россия каждый год выделяет средства для поддержки нашего бюджета $20 млн и более. Эти деньги идут на выплату пенсий и пособий", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

Российская поддержка в обеспечении в Кыргызстане стабильного социально-экономического положения носит всеобъемлющий характер и не ограничивается только продовольственной безопасностью. Это подтверждает и решение властей РФ протянуть нам руку помощи в преодолении энергетического кризиса.

Он не возник сегодня, страна долго шла к этому. Вся энергетическая инфраструктура, в республике была построена еще в советские годы. И хотя тогда строили качественно и надолго, все имеет свой срок эксплуатации. В настоящее время энергетическая система КР нуждается в полном обновлении и запуске новых мощностей. И понятно, что своих средств на масштабную стройку у Кыргызстана, испытывающего перманентный дефицит казны, не было и нет.

Международные партнеры нашей стране не помогли – они слишком долго думали о том, как смогут сделать свои вложения рентабельными. Тем временем, все стало только хуже: этой зимой дефицит выработки электроэнергии в КР достигнет 3,2 млрд киловатт-часов. Часть электроэнергии Кыргызстан закупит в Туркменистане, а 900 млн киловатт-часов поставит Россия. Она уже начала импорт электроэнергии, объем составил 283,4 млн киловатт-часов, причем по самой низкой цене по сравнению с другими поставщиками.

Вклад российского "Газпрома" в развитие газовой отрасли республики также очень значителен. Купив "Кыргызгаз" всего за $1 компания выплатила все долги газового предприятия и заново отстроила газовую систему. Благодаря "Газпрому" сегодня доступ к голубому топливу имеют тысячи домохозяйств. Текущий уровень газификации по республике находится в диапазоне от 38% в Нарынской области до 74% в Бишкеке. Согласно плану компании, до 2030 года он вырастет еще и составит по стране 60%.

"Как известно, компания "Газпром" является у нас ключевым игроком на рынке газа. Топливо мы получаем по льготной стоимости, часть цены компенсируется за счет российской стороны. У нас не было перебоев с газом, даже когда в прошедшую зиму были проблемы в Казахстане, в Узбекистане. Кыргызстан этот период прошел достаточно уверенно. Важно сказать, что российская газовая компания занимается не только энергообеспечением, но и играет важную роль в социально-экономических проектах. Строятся объекты культурного назначения. Ну и, соответственно, "Газпром" еще инвестирует в модернизацию нашей инфраструктуры, которая еще с советских времен существовала. За время присутствия компании в Кыргызстане она инвестировала в республику около полумиллиарда долларов", - заключил Шестаков.

Помимо этого, Россия является единственным поставщиком горюче-смазочных материалов в Кыргызстан. И тут нам тоже предоставляются преференции: пока весь мир страдает от резкого роста цен на топливо, республика получает бензин и дизель с дисконтом, благодаря беспошлинному ввозу. Таким образом Россия для Кыргызстана сегодня является настоящим гарантом продовольственной и энергетической безопасности.