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Садыр Жапаров поздравил учителей с профессиональным праздником

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 5 октября, поздравил учителей и работников системы образования Кыргызской Республики с профессиональным праздником.

Текст поздравления Главы государства:

"Дорогие учителя!

Уважаемые преподаватели и работники образования!

Высокого звания "Учитель" достойны те, кто являет собой образец личности, кому присущи всесильная любовь, подлинный гуманизм, мудрость и отзывчивость. В обществе всегда было особо уважительное отношение к Учителю, как носителю высокой нравственности, культуры и знаний. Вы посвятили всю свою жизнь, все силы и способности делу воспитания молодежи. И за этот ваш бесценный труд я выражаю свою искреннюю благодарность. Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В Кыргызстане - замечательные учителя, преданные своему делу. Благодаря их педагогическому мастерству раскрываются таланты юного поколения, возрастает образовательный потенциал нашей республики. Отрадно отметить, что в последнее время растет число учащихся, занявших призовые места на республиканских и международных олимпиадах.

Система образования Кыргызстана должна хранить в своей сердцевине национальные самобытные ценности, в то же время быть всегда открытой к восприятию передовых новшеств, освоению и применению высоких технологий.

Учитывая, что растет поколение инициативных, творческих, способных к освоению новых достижений, сегодня наши учителя должны быть в курсе происходящих изменений, новейших технологий, и постоянно самосовершенствоваться.

В таких условиях на нас лежит большая ответственность. Всестороннее развитие личности, формирование гражданина и профессионала своего дела, в конечном итоге - процветание нашего государства напрямую зависит от неустанного труда наших дорогих учителей.

Уважаемые учителя, пусть вам всегда сопутствуют удача и радость свершений.

Мы верим, что вместе с вами преодолеем все трудности и препятствия в деле воспитания и обучения молодого поколения Кыргызстана.

Я преклоняюсь перед вашей мудростью, трудолюбием, профессионализмом! Не переставайте стремиться к совершенству.

Желаю вам крепкого здоровья, сил и энергии, творческих успехов и созидания.

С праздником!".


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URL: https://www.vb.kg/432683
Теги:
Садыр Жапаров, учителя
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