В Бишкеке появится музей мусора

Возле мусорного полигона в Бишкеке в рамках экологического арт-фестиваля "Осмысляя историю загрязнений – Арт проспект & трэш-5" откроют музей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Открытие музея мусора состоится 7 октября 2023 года в жилом массиве "Алтын Казык".

Отметим, экологический арт-фестиваль проходит с 22 сентября по 19 октября. В нем принимают участие более 20 художников из Кыргызстана, Казахстана, России, США, Швейцарии, Нидерландов, Грузии, Чехии. Они совместно работают над созданием художественных инсталляций и мероприятий, посвященных проблеме загрязнения.

Также участники представляют свои работы, осмысляющие проблемы загрязнения в своем регионе, через архивные исследования, интерактивные инсталляции из вторсырья, перформансы, выставки и арт-сессии, воркшопы, дискуссии и презентации.

Выставки проходят на 2 локациях: в галерее "Дубовый парк" и в социальной "Библиотеке спасенных книг" в жилмассиве "Алтын-Казык" возле городской свалки Бишкека.

Источник: Кабар