Погода
$ 88.71 - 88.97
€ 92.65 - 93.65

В Бишкеке появится музей мусора

101  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Возле мусорного полигона в Бишкеке в рамках экологического арт-фестиваля "Осмысляя историю загрязнений – Арт проспект & трэш-5" откроют музей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Открытие музея мусора состоится 7 октября 2023 года в жилом массиве "Алтын Казык".

Отметим, экологический арт-фестиваль проходит с 22 сентября по 19 октября. В нем принимают участие более 20 художников из Кыргызстана, Казахстана, России, США, Швейцарии, Нидерландов, Грузии, Чехии. Они совместно работают над созданием художественных инсталляций и мероприятий, посвященных проблеме загрязнения.

Также участники представляют свои работы, осмысляющие проблемы загрязнения в своем регионе, через архивные исследования, интерактивные инсталляции из вторсырья, перформансы, выставки и арт-сессии, воркшопы, дискуссии и презентации.

Выставки проходят на 2 локациях: в галерее "Дубовый парк" и в социальной "Библиотеке спасенных книг" в жилмассиве "Алтын-Казык" возле городской свалки Бишкека.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432686
Теги:
мусор, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  