1 МБ всего 1 сом. Пользуйтесь выгодным интернетом от О! в Узбекистане

На днях Мобильный оператор О! подписал сразу два соглашения с двумя операторами Узбекистана UMS и UzMobile. Это значит ещё больше возможностей для абонентов О!, которые могут пользоваться за границей супервыгодным интернетом на своём номере по тарифу "1 мегабайт – 1 сом".

По прибытию в другую страну нужно как минимум сообщить родным, вызвать такси или открыть карту, чтобы понять, где вы находитесь. Чтобы в заграничной суматохе не пришлось искать нового оператора связи или Wi-Fi, рекомендуем подключить столь удобный сервис перед поездкой в такие страны, как:

Россия, Казахстан, Узбекистан, Турция, Китай, Саудовская Аравия, Таиланд, Вьетнам, Армения, Грузия, Беларусь, Испания, Бельгия, Дания, Люксембург, Кувейт, Катар.

Команда подключения бесплатная *997#

Для ещё большей экономии подключайте интернет-пакеты:

Какой объём интернет-пакета выбрать?

Рассчитывайте, что 1 МБ интернета хватает, чтобы написать около 50 сообщений или 2 минуты разговора в мессенджере. Учтите, что лучше отключить автообновление приложений через мобильные данные, чтобы ваш смартфон не выходил самовольно в интернет для их обновления.

Помощь за границей

Для удобства путешественников работают бесплатные команды на случай, если на балансе вообще не окажется средств. Здесь вы узнаете, как отправить весточку родным о том, что добрались и всё в порядке. Круглосуточно доступна онлайн-поддержка О! по номеру WhatsApp 996 705 700 700.

Стоимость пакетов указана с учетом НДС и НсП. Дополнительную информацию можно найти на сайте o.kg в разделе "Интернет-роуминг".

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