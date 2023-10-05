В Бишкеке эксперты перечислили выгоды от производства опиума в Кыргызстане

В Бишкеке прошла пресс-конференция, участники которой рассказали о пользе выращивания опиумного мака в Кыргызстане. По их словам, Кыргызстан в нынешней экономической ситуации по примеру передовых стран мог бы начать производить опийный мак.

По словам руководителя инициативной группы Ишенбека Аширова, многие передовые страны выращивают опиумный мак для собственной прибыли.

"Наша инициативная группа была создана полгода назад и за это время мы побеседовали на эту тему с представителями многих слоев населения. Почти все нас поддержали, так как выгода для нашей страны очевидна. Прежде всего это, конечно, дорогостоящие лекарства. Наше собственное производство опиума может стать нашим национальным брендом. Единственное, этим должно заниматься исключительно государство", - сказал он.

Академик РАЕН и профессор Мурат Суюнбаев напомнил, что в настоящее время более 20 стран выращивает опийный мак на законных основаниях в соответствии с правилами Конвенции 1961 года. Австралия, Франция, Индия, Испания и Турция являются пятью основными экспортерами опиатов.

"В статье 24 Конвенции 1961 года отмечается, что государствам–членам не запрещается "производить опиум в количестве, достаточном для их собственных нужд", т.е. это минимальная квота производства опия. А также "экспортировать опий, изъятый в результате незаконного оборота" (что в настоящее время делает только Иран). Через КР тоже идет серьёзный наркотрафик. Конфискованные опиаты продолжают просто уничтожаться. Нужно начать продавать их для производства медицинских препаратов. Одновременно обеспечить хорошие бонусы силовикам за конфискацию опиатов", - сказал он.

Юрист Дина Субанкулова отметила, что ранее Кыргызстан обращался в ООН по этому вопросу, но республика, по ее словам, была не готова.

"В настоящее время наша страна обладает всеми ресурсами, материальными и правовыми, которые могут превратить закон в реальность. В данном проекте предлагается ввести изменения в статью 25 закона "О наркотических веществах". Данный проект не противоречит нормам действующего законодательства, а также вступившим в силу международным договорам", - сказала она.

Кандидат медицинских наук Бактыбек Саипбаев рассказал, что огромное количество лекарств готовятся на основе опиума, в том числе и обезболивающие.

"В советские времена именно Киргизкая ССР обеспечивала почти всю медицину страну опиумом. Поэтому, когда приняли решение уничтожить плантации опиума в стране я был против, так как считаю, что мы сами себя лишили дойной коровы. С точки зрения экономики - это очень прибыльное и рентабельное производство", - сказал он.

В свою очередь политолог Бакыт Бакетаев отметил, что выращивание опиума не требует огромных затрат на производство.

"Даже воды опиумный мак не требует много, а сбор и вовсе легкий. Все собирается по граммам. Конечно, некоторые опасаются, что мы можем стать вторым Афганистаном, но опасения эти совершенно беспочвенные. Во-первых, как в Афганистане мы не будем отдавать производство опиума простым фермерам, а только государство будет этим заниматься. Во-вторых, при современных технологиях мы сможем обеспечить должную охрану плантаций опиума", - сказал он.