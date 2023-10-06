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Ошский городской родильный дом будет увеличен до 250 коек

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- Назгуль Абдыразакова
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Родильный стационар Ошской городской клинической больницы будет увеличен до 250 коек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в целях улучшения качества оказания медицинских услуг беременным и роженицам, по поручению министра Алымкадыра Бейшеналиева, Минздравом был издан приказ от 4 октября 2023 года, согласно которому одно из зданий родильного стационара Ошской городской клинической больницы, в котором ранее располагался южный филиал Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова будет высвобожден.

По данным руководства Ошской ГКБ Шаятбека Абдурхманова с каждым годом число обращений в родильный стационар ОГКБ увеличивается и остро стоит нехватка коек для приема беременных и рожениц г.Ош. "Наш родильный дом принимает не только жительниц г.Ош, но и Ошской области. Если в родильном стационаре на 185 коек в 2020г. у нас приняли 10 672 родов, 2021г.- 11982, в 2022г. - 13041, а за 6 месяцев 2023 года прошли 9229 родов", - отметил Шаятбек Абдурахманов.

Отмечаем, что такое решение принято по итогам рабочей поездки министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева в Ошскую область, где в ходе встречи с жителями южной столицы были высказана просьба рассмотреть увеличение количества койко-мест для приема беременных и рожениц. После освобождения здания количество коек родильного стационара увеличится до 250 мест. Директору ОГКБ даны указания провести работы по организации дополнительных коек в самые кратчайшие сроки.

"Южный филиал Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова будет перемещен в здание общежития Ошской межобластной объединенной клинической больницы", - говорится в сообщении Минздрава.


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URL: https://www.vb.kg/432696
Теги:
Минздрав, Ош, родильный дом, Кыргызстан
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