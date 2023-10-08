В Бишкеке обсудили положение стран ЦА в центре внимания супердержав

В Бишкеке прошел круглый стол "Центрально-Азиатская пятерка в центре внимания геополитических тяжеловесов: какую какую экономическую выгоду это принесет странам региона?", организованный Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

Участникам круглого стола было предложено обсудить итоги прошедших в 2023 году саммитов в формате "С5+1", и их влияние на экономические процессы стран Центральной Азии.

В частности:

- Насколько оправдали инвестиционные ожидания стран ЦА саммиты, прошедшие в Вашингтоне и Берлине?

- Как влияют западные санкции на участие Кыргызстана и стран ЦА в экономических проектах СНГ, ЕАЭС и ШОС?

- Есть ли альтернатива рекордным показателям торгово-экономического сотрудничества стран региона с Россией и Китаем?

Директор Центра экспертных инициатив "Ой-Ордо" политолог Игорь Шестаков отметил, что особое внимание, которое проявляют к странам Центральной Азии ведущие мировые державы в 2023 году выразилось в формат проведения саммитов по привычной схеме 5 плюс 1. Но если прежде межгосударственные диалоги шли на уровне глав МИД, то в текущем году он вышел на высокий уровень глав государств. В сентябре к такому формату диалога подключились главы США и Германии, что вызвало немало аналитических оценок, как в Центральной Азии и так и за рубежом.

"К примеру, по итогам встречи с Байденом зарубежные эксперты зачастую отмечали, что для Вашингтона наш регион занимает относительно второстепенное место во внешнеполитической повестке. На протяжении длительного периода американская сторона сосредоточилось на продвижении в Центральной Азии своей демократической и афганской повестках. Между тем, за последние два года Вашингтон демонстрирует активное желание ограничить деятельность России в ЦА с требованием от стран региона поддержать антироссийские санкции, максимально дистанцироваться от Москвы в экономическом плане и вопросах безопасности. Однако реальные цифры рекордных показателей товарооборота стран ЦА с российскими регионами свидетельствует о том, что товарная блокада России со стороны Запада дала наверняка неожиданный эффект, прежде всего, для США, поскольку торгово-экономические показатели превысили более 40 млрд. долларов. Можно прогнозировать, что и в текущем году между Россией и Центральной Азиев вновь будут высокие торгово-экономические показатели.

Также антироссийские санкции не сказались существенным образом на динамике сотрудничества стран ЦА с ЕАЭС. В случае Кыргызстана этот показатель составил рост в 7,2%. Подобная динамика на фоне устойчивости и быстрой адаптации российской экономики к новым реалиям подтверждает не только перспективность развития союза, но и открывает новые перспективы участникам в контексте расширения линейки потенциальных партнеров ЕАЭС за счет стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и Африки по итогам подписания соответствующих соглашений о зонах свободной торговли (ЗСТ).Единое пространство ЕАЭС представляет интерес как рынок сбыта и транзитный маршрут для транспортировки товаров из государств Юго-Восточной Азии и Китая в страны СНГ и Европу.

Только за первый квартал текущего года грузопоток по МТК "Север-Юг" вырос ы два раза, достигнув 2,3 млн. Данный маршрут зарекомендовал себя как перспективный коридор для ЕАЭС и его зарубежных партнеров. Активизация участия стран ЦА в данном проекте, прежде всего, в рамках совершенствования его инфраструктурной составляющей, позволит существенно нарастить прибыль в условиях санкционного давления Запада. Самому Западу, как показали заседания в Нью-Йорке и Берлине пока предложить существенно в экономическом плане особо нечего. Особенно на фоне договоренностей на майском саммите 5 плюс 1 в Сиане, где китайская сторона готова реализовывать инвестиционные проекты со странами ЦА на 50 млн. долларов."

Эксперт по международным отношениям Байкадам Курамаев считает, что менторский подход, не учитывающий региональной спецификации, демонстрирует истинное отношение Запада к странам центральноазиатской пятерки.

Он рассказал, что "На Западе республики Центральной Азии рассматриваются как зоны с высоким риском обострения внутриполитической обстановки (с учетом афганского фактора). Членство в ЕАЭС, как успешной зарекомендовавшей себя структуре, является дополнительным аргументом в пользу стабильности и надежности каждого из участников Евразийского экономического союза.

"Попытки США и Европейского Союза ужесточить контроль за соблюдением странами ЦА антироссийских санкций, угрожая в случае выявления "нарушений", ввести ограничения против самих постсоветских республик являются в большей степени риторикой, не подкрепленной реальными эффективными возможностями реализовать эти угрозы. Такой менторский подход, не учитывающий региональной спецификации, демонстрирует истинное отношение Запада к странам центральноазиатской пятерки.

Обещанные США еще в январе 2023 года за сокращение торговых отношений с Россией суммы компенсации около 25 миллионов долларов США несопоставимы с выгодами, получаемыми от торговли с Россией и перспективами выхода на рынки АСЕАН и Африки (особенно после петербургского саммита летом т.г.), обещаемые участием в интеграционных проектах, реализуемых Россией.

Россия и КНР в отличие от Запада активно оказывают содействие странам региона в экономическом развитии. В ходе саммита в Сиане достигнута договоренность о реализации Пекином в регионе проектов на 50 млрд долларов в различных сферах экономики. Экономика Кыргызстана сохраняет тесные связи с Россией. Объем товарооборота превышает 3 млрд долларов. В РФ работают более 1 млн граждан КР. Программа по трудоустройству граждан КР в ЕС, широко разрекламированная весной этого года, фактически провалилась, на деле оказавшись лишь схемой по отправке за рубеж дешевой неквалифицированной рабочей силы для Агропромышленного комплекса (сбор фруктов и ягод на полях Англии), а также медицинских сестер в Германию.

Итогами встречи в США также оказались больше похожими на то, что США отслеживают ситуацию со странами Центральной Азии, которые на сегодня стали мировым трендом, в связи с конфликтом на Украине, логистические маршруты смещаются именно в эти страны, для взаимодействия Китая со странами Запада, а также богатого ресурсами Казахстана через Каспий и далее через Азербайджан в Европу в обход России. При этом, ничего конкретного странам Центральной Азии фактически не было предложено, за исключением Казахстана, которому было обещано прибытие представителей американского бизнеса в ближайшее время. Остальные страны – Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан не обладают такими ресурсами, а Туркменистан обладающий газом, фактически завязан на Китай и Россию, имеющие соответствующую структуру по перекачке газа из Туркмении.

Последняя поездка глав ЦА в Германию также обозначила, что Запад предупредил о возможных санкциях против ЦА, в случае не соблюдения санкций Запада против России, при этом не предложив никаких реальных инвестиционных проектов, ограничившись возможной поддержки "зеленых проектов" в будущем, не озвучивая сумму и сроки предложенной помощи.

Исходя из проведенных встреч стран ЦА с ЕС, США, КНР и Россией можно определенно сделать вывод, что сотрудничество с Китаем в рамках проекта "Один пояс – один путь", Шанхайской организации сотрудничества, с Россией в рамках ЕАЭС и ОДКБ больше отвечает экономическим, культурным и гуманитарным интересам, а также обеспечению системы национальной безопасности этих стран. Непосредственное соседство с Китаем и давние экономические связи с Россией дают основу стабильности в нашем регионе и укрепление взаимодействия и тесного сотрудничества между странами Центральной Азии как интеграционного объединения с населением более 75 миллионов человек и привлекательным регионом в части привлечения инвестиций для расширения логистических маршрутов.

Страны ЦА не принимают участие в конфликте на Украине и с самого начала выступали за мирное урегулирование конфликта в рамках Устава ООН. Поэтому когда странам ЦА не предлагают реальных мер по поддержке и экономическому сотрудничеству, а навязывают условия по соблюдению своих санкций, вызывают сомнения в заинтересованности Запада к развитию взаимовыгодных отношений. Риторика запугивания и шантажирования только развернет страны Центральной Азии к сотрудничеству со странами, которые не увязывают свое взаимодействие с какими то условиями и предпочитают руководствоваться исключительно инвестициями и экономическим сотрудничеством.".