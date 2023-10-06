От редких до популярных. В Бишкеке прошла уникальная выставка собак

В столице Кыргызстана состоялось необычное и интересное событие – выставка собак – кубок "Ала-Тоо" и "Победитель СНГ". Три дня сотни редких, непризнанных и популярных пород боролись за титул в номинациях: "Бейби", "Юниоры" и "Ветераны ринга". Корреспондент VB.KG побывал на захватывающем мероприятии.

Выставка получилась по-настоящему международной. За титулы и главные призы соревновались заводчики из России, Казахстана, Узбекистана, Беларуси. Например, россияне приехали на выставку несколькими автобусами. До Бишкека из Ярославля они добирались в течение трех дней. С ними приехали шесть пород собак. Многие – из тех, что встречаются крайне редко. Одна из заводчиков продемонстрировала участникам и гостям выставки танец со своим питомцем, который они готовили несколько недель

Профессиональные хендлеры показывали лучшие качества и умения собак. .

Оценивали претендентов эксперты международной категории Андреас Савва (Кипр), Габриэл Стибел (Македония) и Ольга Тушина (Казахстан).

Почти у каждой собаки был свой стол, где готовили к выставке по всем "собачьим" канонам стиля. Те питомцы, кто выступил и прошел по своим номинациям, отдыхали в специальных вольерах и переносках.

Как отметила VB.KG директор клубного центра "Ротвейлер и КО", президент Союза кинологов КР Ирина Крыльцова, подобная выставка третья по счету.

"Это международное мероприятие. "Победитель СНГ" - новый титул. Сюда входит Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Беларусь. Когда закрывают "Победитель СНГ" трех стран, заводчики становятся чемпионами СНГ. Все эксперты на этой выставке - международной категории. Главный титул CACIB. Титул Интерчемпиона нам присылает Бельгия. В эту организацию входит 87 стран, включая и Кыргызстан. Только на выставке "Победитель СНГ" присутствовали 400 собак и 110 пород", - сказала Крыльцова.

Мероприятие получилось масштабное и интересное. Организаторы обещают держать планку и продолжать систематически показывать высокий уровень профессионального собаководства Кыргызстана, объединяя под своей эгидой другие страны.