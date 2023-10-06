Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзу Азиатских игр

Член сборной Кыргызстана по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в Китае.

Тыныбекова выступала в весовой категории до 62 кг и стартовала со стадии 1/8 финала.

В первой схватке она за 14 секунд уложила на лопатки спортсменку из Таиланда.

В четвертьфинале Тыныбекова в упорной борьбе уступила победу японке Нонока Озаки со счетом 3:1.

Тыныбекова получила шанс бороться в утешительном турнире за бронзу. В первом раунде одолела спортсменку из Вьетнама со счетом 10:0, а в поединке за итоговое 3 место победила Ирину Кузнецову из Казахстана.

Тыныбекова заняла 3 место и завоевала бронзовую медаль Азиатских игр.

Источник: Кабар