Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзу Азиатских игр

Член сборной Кыргызстана по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в Китае.
Тыныбекова выступала в весовой категории до 62 кг и стартовала со стадии 1/8 финала.
В первой схватке она за 14 секунд уложила на лопатки спортсменку из Таиланда.
В четвертьфинале Тыныбекова в упорной борьбе уступила победу японке Нонока Озаки со счетом 3:1.
Тыныбекова получила шанс бороться в утешительном турнире за бронзу. В первом раунде одолела спортсменку из Вьетнама со счетом 10:0, а в поединке за итоговое 3 место победила Ирину Кузнецову из Казахстана.
Тыныбекова заняла 3 место и завоевала бронзовую медаль Азиатских игр.
Источник: Кабар