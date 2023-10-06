ГНС: Перепродажа имущества в течение одного года подлежит налогообложению

Ранее в социальных сетях начали активно обсуждать случаи взимания налога в размере 10% с дохода от продажи имущества. В связи с этим Государственная налоговая служба Кыргызской Республики разъясняет правила налогообложения при перепродаже имущества в течение одного года после его приобретения, сообщает пресс-служба ГНС КР.

Согласно налоговому законодательству, при продаже имущества (квартиры, дома, автомобиля) необходимо уплатить подоходный налог с полученного дохода, если данное имущество находилось в собственности менее 1 года.

Однако, если имущество было продано после одного года владения, уплата налога не требуется, независимо от суммы, за которую это имущество было продано.

Для наглядного примера, предположим, гражданин А.А. купил квартиру или автомобиль за 3 млн сомов и продал в течение одного года за 3,5 млн сомов. В таком случае, полученный доход составляет 500 тысяч сомов, и из этой суммы необходимо уплатить подоходный налог в размере 50 тысяч сомов.

Важно подчеркнуть, что налоговая обязанность при перепродаже имущества в течение одного года не является новой нормой. Она существовала и в предыдущих редакциях Налогового кодекса, но до 2022 года срок владения составлял 2 года, в то время как теперь этот срок сокращен до 1 года.

Также с 2022 года вступила в силу новая норма, согласно которой подоходный налог рассчитывается за минусом расходов на строительство, отделку и ремонт (при наличии соответствующих документов, подтверждающих расходы).

Гражданам, получившим доход от перепродажи имущества, необходимо представить налоговую декларацию по итогам календарного года.

С ноября 2022 года базы данных государственных органов "Кадастр" и "Унаа" были интегрированы в базу данных Налоговой службы, что позволяет проводить анализ сделок по купле-продаже имущества и выявлять случаи несоблюдения налогового законодательства.

После получения информации о доходе, полученного в результате сделок по купле-продаже имущества, соответствующие уведомления о необходимости уплаты налогов направляются гражданам.

При этом отметим, что налогоплательщик имеет возможность освободиться от уплаты 50% пени, если в течение 15 дней с момента вручения решения налогового органа уплатит полную сумму недоимки и другую половину пени.

Налоговая служба призывает всех граждан, осуществляющих перепродажу имущества с приростом его стоимости и возникновением налоговых обязательств, соблюдать нормы налогового законодательства, чтобы избежать штрафов и начисления пени.