На дорогах Бишкека установят таблички "Работает эвакуатор"

Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек совместно с муниципальным предприятием "Бишкекасфальтсервис", на основании пилотных проектов планируется провести работы по улучшения пропускной способности улично-дорожной сети города Бишкек, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

С целью упорядочения парковочных мест на улицах с односторонним движением и освобождения участков, вдоль дорог для большей пропускной способности до конца октября 2023 года планируется установка дорожных знаков 3.27 "Остановка запрещена" с табличкой 8.24 "Работает эвакуатор", дорожного знака 6.4 "Парковка" с табличкой 8.6.1 "Способ постановки транспортного средства на стоянку" (параллельная парковка или параллельно проезжей части) на определенных участках следующих улиц:

- по улице Боконбаева от ул. Абдрахманова до бул. М. Гвардии;

- по улице Сыдыкова от ул. Турусбекова до ул. К. Акиева;

- по улице Московская от ул.Бейшеналиева до ул. Суюмбаева;

- по улице Логвиненко от ул. Кулатова до пр.Ж.Жолу;

- по улице Панфилова от ул. Медерова до пр. Ж. Жолу;

- по улице Ибраимова от ул. Кулатова до пр. Ж. Жолу.

- на улицах внутри квадрата: север – улица Ахунбаева, юг – проспект Жибек-Жолу, восток – улица Ибраимова, запад – бульвар Молодая Гвардия и другие.