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В Тонском районе здание школы возвращено государству

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Прокуратурой Тонского района Иссык-Кульской области в ходе проверки установлено, что в 2008 году здание школы-интернат, расположенное на земельном участке площадью 0,60 га в селе Кажы-Сай Тонского района, незаконно передано в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

"В целях возврата государству указанного объекта социальной инфраструктуры, районной прокуратурой в суд внесено исковое заявление, по результатам рассмотрения которое полностью удовлетворено.

На основании акта прокурорского реагирования здание школы-интернат с земельным участком 0,60 га рыночной стоимостью 14 млн. 788 тыс. сомов приняты на баланс Кажы-Сайского айыл окмоту".


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URL: https://www.vb.kg/432714
Теги:
прокуратура, Тонский район
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