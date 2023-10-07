Евгения Строкова: На повестке дня должна стоять идеология евразийства

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагал использовать идеологию евразийства для более успешной интеграции ЕАЭС, но, к сожалению, никто из стран участниц это не поддержал. Во главу угла было поставлено только экономическое сотрудничество. Но спустя время стало понятно, что отсутствие единой идеологии влияет даже на экономическую интеграцию. Об этом на Всемирном форуме "Новая эпоха – новые пути" заявила экс-депутат ЖК и руководитель ОФ "Евразийское поколение" Евгения Строкова.

По ее словам, если близкие взгляды на вещи, жизнь, образ мыслей, принципы и убеждения расходятся, то не будет сближения даже в экономических вопросах.

"И в свете последних событий отсутствие общей идеологии ЕАЭС дало о себе знать! И как говорят свято место пусто не бывает! Противники интеграции заполнили и заполняют эту нишу своей идеологией . А это в большинстве своём ангажированные западом так называемые "несуны" демократии. А ведь скорее всего благодаря идеологии евразийства мы могли бы избежать растущий как на дрожжах национализма, деформации семейных и общечеловеческих ценностей. Поэтому если наши страны заинтересованы в сохранении и развитии союза на долгосрочной основе, то основным вопросом на повестке дня должна стоять идеология евразийства, а точнее её продвижение. А значит необходимо формировать Евразийские медиа для продвижения данной идеологии и достойного освещения с учётом всех современных медийных возможностей информации о ЕАЭС. Ежедневно, ежечасно!", - сказала Строкова.

Экс-депутат также напомнила про информационные войны, во время которых тем более необходимы медиаресурсы.

"Мы не должны боятся слова "пропаганда"! Пропаганда - это часть идеологии. Просто она бывает разной. Так как я являюсь учредителем фонда "Евразийское поколение", который был создан с целью продвижения евразийской идеи в первую очередь среди молодёжи, хочу остановится именно на этом. Проблема евразийской интеграции заключается ещё в том, что она слишком находится высоко в официальных кругах. А молодёжь, фактически, не вовлечена в реальную тематику ЕАЭС. Очень мало мероприятий проводят по данной тематике и зачастую формально", - добавила она.