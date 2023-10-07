ГКНБ задержан владелец китайской нефтяной компании (видео)

ГКНБ на территории Джалал-Абадской области выявлены грубые нарушения законодательства при добыче нефти со стороны иностранных компаний, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по факту многочисленных нарушений норм и требований при разработке и добычи нефти на территории Ноокенского района Джалал-Абадской области.

"Компании "С.Д." и "В.Г." осуществляют свою деятельность на территории КР по разведке и дальнейшей добычи нефтесырья на юге КР. Однако, представители иностранной компании, не имея соответствующие разрешительные документы на разведку и разработку нефти, осуществляли добычу и реализацию нефти в крупных объемах с нарушениями законодательства КР.

При этом, добытую с нарушениями нефть представители компании перерабатывали кустарным способом на территории города Майлуу-Суу, используя вредные химические реагенты которая в дальнейшем сливались на плодородный слой почвы. Вследствие чего, был нанесен масштабный экологический и экономический вред государству.

Также при проведении оперативно-следственных мероприятий совместно со службой экологического надзора на местах добычи нефти выявлены многочисленные нарушения в сфере экологической, промышленной и технической безопасности.

По результатам оперативно-следственных мероприятий, был установлен и задержан фактический владелец компаний, гражданин КНР Ж.Д.Ф, который водворен в СИЗО- ИВС ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области.

В настоящее время, в целях установления причиненного ущерба государству, проводится комплексная комиссионная проверка и назначены ряд необходимых экспертиз. Следствие продолжается", - говорится в сообщении ГКНБ.