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В Бишкеке появится памятник учителям России и Кыргызстана

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На факультете архитектуры, дизайна и строительства КРСУ состоялась презентация "Памятника учителям", монтаж которого будет закончен в конце октября 2023 года. Скульптурная композиция появится перед главным корпусом Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина. Об этом сообщает пресс-служба КРСУ.

"По замыслу создателей, скульптора В. Шестопала, архитекторов Р. Муксинова, М. Бейшенбаева, М. Бейшембаева, памятник, посвященный учителям России и Кыргызстана, символизирует историческую память о тех, кто закладывал основы образования в Кыргызстане.

Эскизы памятника были разработаны порядка 10 лет назад и вот, наконец, в 2023 году идея получила реальное воплощение. История зарождения светского образования в Кыргызстане отличается от европейских стран, поэтому создатели отказались от использования конструктов "учитель и ученик", "учитель с предметами, связанными с образовательным процессом", которые часто можно обнаружить в уже существующих памятниках. Народный художник КР, Почетный профессор КРСУ Виктор Шестопал передал через скульптурный язык благословение русской учительницы – она передает лампадку в руку кыргызской молодой учительницы, при этом как бы охраняя огонек знаний. Фигуры отлиты из бронзы, на пьедестале имеется надпись на двух языках "Учителям посвящается"".


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URL: https://www.vb.kg/432721
Теги:
памятник, Бишкек, КРСУ, учитель
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