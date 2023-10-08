Грузовые рейсы китайской авиакомпании в Европу пройдут через Казахстан

Китайская авиакомпания "Sichuan Airlines" запускает грузовые рейсы в Европу, которые будут осуществлять техническую посадку в Казахстане, передает Arbat.media.

По данным комитета гражданской авиации, начиная с осенне-зимнего периода китайская авиакомпания планирует открыть прямые регулярные грузовые рейсы по маршруту Ченду – Алматы – Будапешт. Отмечается, что рейсы будут выполняться с частотой 5 раз в неделю (вторник, среда, четверг, пятница и воскресенье) на воздушных судах типа Airbus 330.

Как заявили в комитете, выполнение грузовых рейсов через Казахстан будет способствовать дальнейшему развитию транзитного потенциала страны.

"Sichuan Airlines" - авиакомпания базирующаяся в международном аэропорту города Ченду. Парк авиакомпании состоит из более чем 170 воздушных судов типа Airbus 319, А320, А321, А321neo, А330, А350.