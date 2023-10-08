Несколько землетрясений магнитудой до 6,2 баллов произошло в Афганистане

7 октября в Афганистане произошло шесть землетрясений магнитудой от 4,6 до 6,2 баллов, передает Arbat.media.

По данным европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 42 км северо-западнее города Герат с населением в 272 тыс. человек.

Через восемь минут после первого толчка был зафиксирован афтершок магнитудой 5,6. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Жители Герата поспешно покинули свои дома.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 3 балла ощутили в Алматы.