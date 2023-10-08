Погода
$ 88.79 - 88.97
€ 93.44 - 94.44

Несколько землетрясений магнитудой до 6,2 баллов произошло в Афганистане

101  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

7 октября в Афганистане произошло шесть землетрясений магнитудой от 4,6 до 6,2 баллов, передает Arbat.media.

По данным европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 42 км северо-западнее города Герат с населением в 272 тыс. человек.

Через восемь минут после первого толчка был зафиксирован афтершок магнитудой 5,6. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Жители Герата поспешно покинули свои дома.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 3 балла ощутили в Алматы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432724
Теги:
Афганистан, землетрясение
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  