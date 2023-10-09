Грозит ли нам Афганистан?

Другие вопросы, касающиеся безопасности стран Центральной Азии, 4 и 5 октября в Бишкеке тоже обсуждались. Но ситуация в Афганистане оказалась во главе угла и вызвала горячие споры.

В рамках международной программы "Диалог Россия – страны Центральной Азии" в столице Кыргызстана состоялись круглый стол и панельная дискуссия, посвящённые безопасности. Мероприятия организованы ОФ "Ой-Пикир" при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

Подобные диспуты и обмены мнениями проводятся в Кыргызстане регулярно, однако сейчас наметились серьезные изменения и в риторике, и в способе проведения. 4 октября эксперты собрались в Кыргызско-Российском Славянском университете, который впервые за историю своего существования открыл двери для совместного российско-центральноазиатского мероприятия. Панельная дискуссия состоялась в стенах другого вуза – Бишкекского государственного университета, который давно и весьма активно сотрудничает с Фондом "Ой-Пикир" и Фондом Горчакова, поддерживая все их начинания.

В обоих мероприятиях принимали участие студенты и профессорско-преподавательский состав вузов.

Об "афганской проблеме", которая, как оказалось, больше всех волнует и участников, и гостей дискуссии (в том числе и студентов), вели разговор профессионалы: Марат Иманкулов – секретарь Совбеза КР, Зайнидин Курманов – доктор исторических наук, профессор; Аликбек Джекшенкулов – экс-министр иностранных дел КР; Никита Мендкович – политолог, глава Евразийского аналитического клуба из России, Руслан Казкенов – член Комиссии по правам человека при президенте Казахстана, Ильдар Якубов – доцент кафедры международных отношений Университета мировой экономики и дипломатии (Ташкент) и другие эксперты.

Еще пару лет назад, говоря об Афганистане, любой спикер останавливался на опасности бандформирований, религиозного экстремизма, наркотрафика – и прочего, с чем всегда у нас ассоциируется эта страна. Теперь проблемы в корне поменялись и обратить внимание следует на нечто совершенно иное.

- В вопросах внешних угроз и вызовов Кыргызстан в первую очередь опирается на поддержку таких организаций, как Организация Договора о коллективной безопасности и Шанхайская организация сотрудничества, - сказал Марат Иманкулов. – Как секретарь Совбеза хочу заявить, что сегодня обстановка в регионе стабильная, мы отслеживаем и предупреждаем угрозы для безопасности нашей страны, но эти угрозы сохраняются.

Например, на нас влияет то, что сейчас происходит в Афганистане. Как известно, после прихода к власти талибов там в любой момент может начаться гуманитарный, продовольственный кризис. По моим данным, сегодня на грани голода в Афганистане около двух миллионов людей, а если эта проблема не решится в ближайшее время, эта цифра может вырасти до двадцати семи миллионов. Голодное население будет мигрировать и искать пропитание, стабильность и безопасность.

На севере Афганистана – мы, страны Центральной Азии. Мы должны брать это во внимание.

- Я полностью согласен с господином Иманкуловым, что над нами продолжает нависать угроза террористов с юга, - поддержал Никита Мендкович. – Более десяти террористических организаций, поддерживаемых с Запада, сейчас действуют на территории Афганистана. Не исключено, что западные спецслужбы могут использовать Афганистан как плацдарм для раскачивания ситуации в Центральной Азии.

В одиночку нам с этими угрозами не справиться. Напомню, что российское посольство – единственное из всех осталось в Кабуле, первым начало диалог с талибами по обеспечению безопасности, первым инициировало переговоры с новым кабинетом. Некоторых успехов удалось добиться. В частности, сокращения посевов опийного мака, сокращение использования героина.

Я считаю, что назрел вопрос создания по линии ОДКБ неких коллективных сил пограничной охраны. Которые могли бы интенсивно противостоять всем угрозам, которые исходят из Афганистана.

- Предыдущие выступающие говорили о том, что из Афганистана исходят определенные угрозы, - ответил Руслан Казкенов. – Афганистан не меньше Центральной Азии богат природными ресурсами, поэтому к нему, как и к нам. Интерес проявляют все глобальные игроки. Но, думаю, надо исходить из того, что Центральная Азия и Афганистан – наш общий дом, и в Афганистане живут такие же люди, как мы. Многие из них достаточно образованны, прекрасно говорят по-английски и не хотят ни с кем воевать. Единственное их желание – строить нормальную, спокойную жизнь. Сейчас там проживает около сорока миллионов человек. Подумайте сами: могут ли все они быть террористами?

Мы рассматриваем Афганистан как дружеское, хотя и нейтральное государство. Мы не можем вмешиваться в его внутренние дела. Одно можно сказать: на сегодняшний день правительство Афганистана не намерено как бы то ни было угрожать соседним государствам. С Афганистаном странам нашего региона надо выстраивать дружеские отношения.

С подачи студентов-международников БГУ эксперты предположили возможный вариант приглашения афганской молодежи для обучения в центральноазиатских вузах – что поможет "перетянуть" молодых людей на свою сторону и показать им нашу дружественность, открытость и желание сотрудничать.

К единому мнению участники дискуссии, впрочем, там и не пришли. Кто-то остался при убеждении, что, даже предполагая отсутствие угроз с афганской стороны, надо держать порох сухим. Их оппоненты склоняются к большей открытости и постепенном установлении с талибами если и не крепкой дружбы, то взаимовыгодного партнерства. Одно на сегодняшний день сомнений не вызывает: как бы там ни было и как бы ни сложилась мировая ситуация, государствам региона следует держаться вместе и опираться на поддержку Российской Федерации.