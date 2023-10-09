Открывается осенний коридор затмений. Гороскоп с 9 по 15 октября

Важным событием предстоящей недели будет кольцевое Солнечное затмение, которое состоится 14 октября, а полная фаза его придётся на 23 часа 59 минут бишкекского времени (20 часов 59 минут московского времени). Открывается осенний коридор затмений, который завершится частным Лунным затмением в ночь с 28 на 29 октября. Неделя требует осторожных и взвешенных решений. Вероятны резкие перепады настроения, которые способны возродить угасшие конфликты. Навязчивые мысли, подозрительность и мнительность способны усложнить отношения. Продуманный и взвешенный подход помогут выбраться из лабиринта заблуждений, выбрав безопасный путь развития.

Овен - постарайтесь до выходных дней решить финансовые вопросы. Вы можете получить поддержку со стороны различных людей, в том силосе и воспользоваться связными давних знакомых. Продуманными будут и покупки. До пятницы удастся уладить спорные моменты, как в деловых, так и личных отношениях, Не откладывайте до выходных дней проблемных вопросов, а если кто-то попытается назначить важную встречу, попросите перенести её на следующую неделю. Достигнутые договорённости окажутся не надёжными, не смотря на серьёзность намерений.

Телец - некоторые знакомые продолжат злословить, критикуя каждый ваш шаг, но не оправдывайтесь, принимая критику близко к сердцу. В ситуацию вмешаются люди, которые окажут вам существенную поддержку и сделают хорошее предложение по сотрудничеству. Поддержав их инициативу, вы сумеете реализовать свои планы, утерев нос злопыхателям. В выходные дни не перегружайте себя работой и различными хлопотами. Больше внимания уделите своему здоровью.

Близнецы – резкие и колкие замечания руководства и домочадцев заденут за живое, но не спешите с ответным шагом. Вы рискуете ввязаться в конфликт. которые существенно усложнит жизнь. Справившись с эмоциями, вы направите ход беседы в иное русло, что предотвратит конфликт и даст вам шанс благополучно решить важные вопросы. Появится шанс продвинуться по карьерной лестнице, либо решить вопросы с документами, получением всевозможных документов. В выходные дни воздержитесь от шумных мероприятия, вечеринок.

Рак – будьте выше слухов, интриг. Ввязываясь в обмен сообщениями, вы рискуете втянуться в конфликт, который займёт много времени, не давая заняться чем-то полезным. Переборов страхи, сомнения, вы сумеете смело о себе заявить как на работе, так и в учёбе. Вероятны важные поездки, деловые и дружеские встречи, а также судьбоносные свидания. В выходные дни захочется что-то поменять в доме. Но ни ремонт, ни смена интерьера, не пойдут на пользу. Воздержитесь от переездов и от споров в доме.

Лев – финансовое положение вполне можно будет поправить, если пересмотреть многие траты. Особенно следует воздержаться от кредитов и покупок в кредит. Тщательно обдумав стратегию, вы сумеете взяться за дело, которое и поправит финансовое положение. Прежде чем тратить деньги, посоветуйтесь с домочадцами. Благодаря их советам, вы сумеете сделать хороший выбор. В выходные дни будьте внимательнее на дорогах, а если позволяет возможность от поездок лучше воздержаться.

Дева – даже ничего не делая, вы можете становиться объектом критики и осуждений. Оставайтесь всё же при своём мнении и продолжайте претворять в жизнь намеченные планы. Порадуют встречи с давними друзьями, деловыми партнёрами, что окажет помощь в реализации задуманного. Возможны частые непродолжительные поездки, участие в важных мероприятиях. На выходные дни не стоит проводить шопинг, а также заниматься инвестиционными вложениями.

Весы – переутомление станет главной причиной недомогания, эмоциональных срывов. Распределяйте свою энергию равномерно, отложив неспешные дела на потом. Взвалив на себя большой груз ответственности, вы переоцените свои силы. Позволив себе достаточно отдохнуть и приняв поддержку дорогих сердцу людей, вы избежите эмоциональных срывов, сохранив здоровье. Полученные подарки превзойдут ожидания. В выходные дни не заводите серьёзных разговоров, как с домочадцами, так и деловыми партнёрами. С самого начала разговор может не заладиться.

Скорпион – некоторые коллеги и знакомые окажутся не в духе, а потому лучше не принимать близко к сердцу их заявления. В скором времени они прекратят дуться на вас и диалог восстановится. Воплощайте свои идеи без оглядки на кого-либо и вы достигнете успеха. Выходные дни посвятите отдыху. Перегружая себя делами, работой вы рискуете заработать обострение хронических заболеваний. Повышается также риск аварий и происшествий.

Стрелец - комментарии ваших действий и советы покажутся обидными, но воздержитесь от ответных шагов. Вы рискуете существенно усложнить отношения с руководством, влиятельными людьми и даже домочадцами. Немного побыв наедине со своими мыслями, вы успокоитесь, и примите взвешенное, мудрое решение. Хорошую подсказку дадут проверенные временем давние знакомые. В конце недели, в день затмения различные знакомые выйдут на вас с заманчивыми, но ненадёжными предложениями.

Козерог – в потоке противоречивых сообщений, а также интриг и слухов сложно будет разобраться, но возможно, если не поддаваться эмоциям. Тщательно продумав стратегию и каждое своё действие, вы избежите бесполезных поездок, утомительных разговоров и ухудшения самочувствия. Одним волевым решением, вы способны остановить волну слухов и панического настроения среди людей из вашего окружения, а также выбрать наиболее подходящие предложения.

Водолей – в погоне за дополнительными доходами, ради дорогостоящей покупки вы можете растерять уже накопленные сбережения. Воздержитесь от кредитов, даже если условия будут крайне привлекательными. Избавиться от долгов окажется сложнее, чем вы полагали изначально. Руководство сделает вам хорошее предложение, которое в миг не обогатит вас, но даст толчок для карьерного продвижения и роста доходов в обозримом будущем. В выходные дни будьте осторожнее в поездках.

Рыбы – под влиянием критики не отказывайтесь от своих намерений. Находите иные варианты и возможности для реализации планов. Проявив инициативу, вы заинтересуете людей издалека и вместе осуществите задуманное. Удачно сложатся дальние поездки, либо подготовка к ним. В выходные жни повышаться риск конфликтов. Воздержитесь от вечеринок и свиданий, а также от обсуждения важных деловых проектов. Достигнутые договорённости могут быть быстро нарушены.

Астролог Андрей Рязанцев