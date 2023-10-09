Почти в два раза может подорожать вода в Казахстане

В Астане накануне обсуждали заявку "Казводхоза", по планам которого поливная вода теперь должна стоить в два раза дороже, сообщает orda.kz.

Как пишет Еldala.kz, к примеру, для сельхозпроизводителей с механической подачей воды предлагают увеличение с 27,8 тенге до 59,2 тенге за кубометр: рост на 112%. А для фермеров с самотечной подачей воды тариф просят увеличить с 0,665 тенге до 1,436 тенге за кубометр: рост на 116%.

Новые цены были озвучены при презентации инвестиционной программы "Казводхоза" на 2024–2028 годы. Двойные тарифы должны дать возможность реконструкции гидротехнических сооружений, разработку проектной документации, закуп оборудования и спецтехники на сумму 111 млрд тенге. При этом, по плану, собираются использовать заемные средства Европейского банка реконструкции и развития и Исламского банка развития в объеме 69 млрд тенге.

Но приглашённых на встречу фермеров возмутила модернизация за их счёт. Они напомнили, что в этом году во многих регионах был потерян урожай и наблюдался дефицит воды. К тому же сейчас идёт борьба за последние крохи урожая, который теряется из-за неблагоприятной погоды. В итоге дехкане не исключают, что их ряды поредеют. В стране и так ожидается массовое банкротство фермерских хозяйств. А дополнительное увеличение финансовой нагрузки вообще негативно отразится на отрасли.

Впрочем, повышение тарифов аграрии готовы стерпеть, если "Казводхоз" пересмотрит расчёты и перестанет включать в оплату ту воду, которая где-то потерялась в каналах и не дошла до адресата. Согласно информации "Казводхоза", за 2022-2023 годы по каналам было фактически подано потребителям 9,4 млрд кубометров воды. При этом объём потерь (в основном на межхозяйственных и внутрихозяйственных каналах) составил 2,15 млрд кубометров. Основными потребителями воды – 70% объема – являются сельхозпроизводители.

К слову, новая тарифная сетка от "Казводхоза" пока не утверждена.