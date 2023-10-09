Ташиев предупредил бизнесменов, чтобы не платили дань криминалу

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сделал обращение к инвесторам, владельцам рынков и торговцам, в котором призвал их впредь не платить дань криминалу.

Уважаемые кыргызстанцы!

Я обращаюсь ко всем бизнесменам, инвесторам, владельцам рынков и торговцам.

Если кто-то из вас платит дань криминальным элементам, то теперь прекратите это делать. Если продолжите платить им, то можете сами понести ответственность.

Уже выяснилось, что криминал брал деньги у многих бизнесменов и инвесторов. Также отбирали и имущество.

Поэтому если кто-то пострадал от действий криминала обращайтесь в ГКНБ.

Всех предупреждаем: впредь будем наказывать и тех, кто вымогает деньги, и тех, кто платит им.

Теперь в Кыргызстане не будет таких понятий, как криминальная среда и криминальная касса", - заявил Ташиев.